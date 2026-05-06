«شرطة دبي» تعزز الوعي الأمني والجنائي بين النشء

دبي(الاتحاد)



نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية، سلسلة من المحاضرات التوعوية الأمنية، استهدفت النشء من لاعبي نادي دبي للشطرنج والثقافة، وذلك في إطار حرصها المستمر على بناء جيل واعٍ ومحصن بالمعرفة، قادر على التعامل مع التحديات الأمنية والمجتمعية بوعي ومسؤولية.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن مبادرة «رياضي واعٍ» التي أطلقها مجلس الروح الإيجابية، بالتعاون مع برنامج «غرس» التابع لمجلس دبي الرياضي، بهدف تنمية وعي النشء بالمخاطر المحيطة بهم، وتعزيز ثقافة السلوك المسؤول، وغرس مفاهيم الأمن والسلامة في نفوسهم منذ الصغر، بما يسهم في إعداد جيل رياضي مثقف وملتزم، يدرك أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة، ويُجسد القيم الإيجابية في مختلف جوانب حياته.

وشملت المحاضرات مجموعة من المحاور التوعوية المهمة، أبرزها التعريف بمخاطر الجرائم الإلكترونية وأساليب الاحتيال الحديثة، وسبل الوقاية منها، إلى جانب التوعية بإجراءات السلامة المرورية، والتأكيد على أهمية الالتزام بقوانين السير، إضافة إلى شرح شروط استخدام السكوتر الكهربائي بطريقة آمنة، والتعريف بالخدمات الذكية التي تقدمها شرطة دبي لتعزيز جودة الحياة وسلامة أفراد المجتمع.



مدينة آمنة ومستدامة

تندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى إسعاد المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، وبناء مدينة آمنة ومستدامة، من خلال نشر الوعي الوقائي، وتكثيف البرامج التوعوية الموجهة لمختلف فئات المجتمع، لاسيما فئة النشء، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل أكثر أمناً واستقراراً.