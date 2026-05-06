الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة دبي» تعزز الوعي الأمني والجنائي بين النشء

مشاركين في المحاضرات (من المصدر)
7 مايو 2026 02:43

دبي(الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية، سلسلة من المحاضرات التوعوية الأمنية، استهدفت النشء من لاعبي نادي دبي للشطرنج والثقافة، وذلك في إطار حرصها المستمر على بناء جيل واعٍ ومحصن بالمعرفة، قادر على التعامل مع التحديات الأمنية والمجتمعية بوعي ومسؤولية.
وتأتي هذه المحاضرات ضمن مبادرة «رياضي واعٍ» التي أطلقها مجلس الروح الإيجابية، بالتعاون مع برنامج «غرس» التابع لمجلس دبي الرياضي، بهدف تنمية وعي النشء بالمخاطر المحيطة بهم، وتعزيز ثقافة السلوك المسؤول، وغرس مفاهيم الأمن والسلامة في نفوسهم منذ الصغر، بما يسهم في إعداد جيل رياضي مثقف وملتزم، يدرك أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة، ويُجسد القيم الإيجابية في مختلف جوانب حياته.
وشملت المحاضرات مجموعة من المحاور التوعوية المهمة، أبرزها التعريف بمخاطر الجرائم الإلكترونية وأساليب الاحتيال الحديثة، وسبل الوقاية منها، إلى جانب التوعية بإجراءات السلامة المرورية، والتأكيد على أهمية الالتزام بقوانين السير، إضافة إلى شرح شروط استخدام السكوتر الكهربائي بطريقة آمنة، والتعريف بالخدمات الذكية التي تقدمها شرطة دبي لتعزيز جودة الحياة وسلامة أفراد المجتمع.

مدينة آمنة ومستدامة

أخبار ذات صلة
لطيفة بنت محمد: «اصنع في الإمارات» نموذج وطني ملهم يجمع الطموح والإبداع
«الملتقى الصحي للمرأة» ينطلق في دبي 13 مايو

تندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى إسعاد المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، وبناء مدينة آمنة ومستدامة، من خلال نشر الوعي الوقائي، وتكثيف البرامج التوعوية الموجهة لمختلف فئات المجتمع، لاسيما فئة النشء، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل أكثر أمناً واستقراراً.

مجلس الروح الإيجابية
إسعاد المجتمع
دبي
شرطة دبي
نادي دبي للشطرنج
آخر الأخبار
ممثل الإمارات يلقي كلمة الدولة خلال مناقشات اللجنتين الأولى والثانية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضرورة تبني نهج شامل يعالج الملف النووي الإيراني وبرنامجها الصاروخي
7 مايو 2026
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» التي تشارك بفرض الحصار البحري الأميركي ضد إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يهدد إيران بـ «تصعيد عسكري غير مسبوق»
7 مايو 2026
سفن تجارية في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف لـ «الاتحاد»: تأمين مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة
7 مايو 2026
سيدة سودانية داخل مخيم نزوح جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الفرق الطبية في مرمى هجمات «سلطة بورتسودان»
7 مايو 2026
فلسطينيون يتلقون احتياجاتهم الطبية خلال اليوم الميداني (من المصدر)
الأخبار العالمية
يوم طبي إماراتي في مخيم القدس جنوب غزة
7 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©