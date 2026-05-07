الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية

7 مايو 2026 20:41

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة الذي يقوم بزيارة أخوية إلى دولة الإمارات.

وبحث سموه وفخامة الرئيس المصري، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون وسبل تعزيزه، خاصة في المجالات التي تخدم الأولويات التنموية المشتركة للبلدين، وبما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وجدد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكداً تضامن مصر مع الدولة تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين والوفد المرافق لفخامة الرئيس المصري، الذي يضم معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، وعدداً من المسؤولين.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قاما بزيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة، للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات.

رافق سموه وفخامة الرئيس المصري، خلال الزيارة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.

المصدر: وام
