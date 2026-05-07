«اعبر بأمان» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

انطلقت فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحّد بشرطة رأس الخيمة تحت شعار «اعبر بأمان»، الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، بالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 8 مايو الحالي.

وشهد حفل الافتتاح أمس العميد جمال أحمد الطير نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة والمديرون العامون ونوابهم وجمع غفير من ضباط المرور والدوريات وضباط الشرطة كافة والشركاء والمتعاونين من الجهات والمؤسسات وأفراد المجتمع، وذلك بمركز «منار مول» التجاري برأس الخيمة.

وافتتح العميد الطير حفل الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي الموحّد 2026 بتدشين حملة مرورية أطلقتها شرطة رأس الخيمة بعنوان «اعبر بأمان» مشدداً على أهمية المرور الآمن، داعياً جميع أفراد الجمهور إلى الالتزام بقواعد العبور الآمن، واستخدام المعابر المخصصة للمشاة، والانتباه الكامل أثناء عبور الطرق والتأكد من خلو الطريق قبل الشروع في العبور، لا سيما عند الاقتراب من التقاطعات. وأكد أن سلامة المشاة وانسيابية التنقّل الآمن مسؤولية مجتمعية تتطلّب تعاون الجميع.