منصور بن زايد: «اصنع في الإمارات» أكدت مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إن منصة «اصنع في الإمارات 2026» أكدت مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة.

وكتب سموه، على موقع «إنستاجرام» للتواصل الاجتماعي «أكدت منصة «اصنع في الإمارات 2026» مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة، بأكثر من 200 اتفاقية ومذكرة تفاهم، و180 مليار درهم فرص مشتريات، و48 مليار درهم استثمارات صناعية معلنة، إلى جانب خطة أدنوك لترسية عقود بـ200 مليار درهم خلال 3 سنوات».

وأوضح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «أرقام تعكس ثقة العالم باقتصاد الإمارات وقدرتها على قيادة مستقبل الصناعة».





