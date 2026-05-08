عبدالله بن زايد يستقبل وفداً من كلية الدفاع الوطني

8 مايو 2026 11:11

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وفداً من كلية الدفاع الوطني برئاسة اللواء الركن سعيد سالمين العلوي، قائد كلية الدفاع الوطني. وهنّأ سموه وفد كلية الدفاع الوطني بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، مؤكداً على الدور الحيوي الذي تضطلع به الكلية في دعم منظومة الدفاع الوطني، من خلال إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها في المجالات الاستراتيجية والحيوية، بما يسهم في حماية مصالح الدولة وصون مكتسباتها. واطلع سموه خلال اللقاء على البرامج الأكاديمية والتدريبية والمناهج المتخصّصة التي تقدمها الكلية، والتي تركز على تنمية مهارات التحليل والتخطيط الإستراتيجي، وبناء القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات المستقبلية. وأشاد سموه بجهود الهيئتين الإدارية والتدريسية، وحرص منتسبي الكلية على اكتساب المعارف الحديثة ومهارات المستقبل، بما يعزّز كفاءة الكوادر الوطنية ويدعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة. كما أثنى سموه على مبادرات الكلية وشراكاتها المتنوعة مع عدد من المؤسسات البارزة، وذلك بما يخدم الأهداف الوطنية وتطلعات دولة الإمارات المستقبلية. من جانبهم، أعرب أعضاء وفد كلية الدفاع الوطني عن سعادتهم بلقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكدين أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في تمكين الشباب وتأهيلهم للمستقبل، بما يعزّز ريادة الوطن ومكانته المتميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد آل نهيان
الدفاع الوطني
