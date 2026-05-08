«الوطني الاتحادي» و«برلمان الجبل الأسود في برلمان البحر المتوسط» يبحثان التعاون البرلماني

التقت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة مجموعة المجلس في برلمان البحر الأبيض المتوسط، ديان ديوروفيتش، رئيس مجموعة برلمان جمهورية الجبل الأسود لدى برلمان البحر المتوسط، وذلك على هامش أعمال القمة الأولى لرؤساء البرلمانات المنعقدة في بودفا بالجبل الأسود. حضر اللقاء أعضاء مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، كل من آمنة العديدي نائب رئيس المجموعة، ومضحية المنهالي، عضوتي المجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس. وأشادت ابن ثنية في بداية اللقاء بحسن تنظيم القمة وكرم الضيافة الذي وفّره برلمان الجبل الأسود للوفود المشاركة، مؤكدة عمق العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الجبل الأسود، وأهمية تعزيز التعاون الثنائي والبرلماني بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وأعربت عن تقدير دولة الإمارات لموقف جمهورية الجبل الأسود الداعم، وإدانتها للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي الدولة ومنشآتها الحيوية ودول المنطقة، مؤكدة أن دولة الإمارات تمكّنت، بفضل جاهزيتها وقدراتها الدفاعية المتقدمة، من التصدي للهجمات الإرهابية الغاشمة التي استهدفتها. وأكد الجانبان على أهمية حماية حرية الملاحة والممرات المائية الدولية، مشيرين إلى أن التوترات الراهنة في المنطقة لا تنعكس فقط على أمن واستقرار المنطقة، بل تمتد آثارها إلى أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية واستقرار الاقتصاد العالمي. من جانبه أكد ديان ديوروفيتش، على أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات الإقليمية وتجنب التصعيد، مشيراً إلى أهمية التعليم ودوره في ترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب.