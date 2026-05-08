الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة ومستشار النمسا يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية

8 مايو 2026 13:01

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي كريستيان شتوكر مستشار جمهورية النمسا، مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وفرص تعزيزهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والصناعية والطاقة المتجددة، بجانب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم أولويات التنمية ومصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة مستشار النمسا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. وأكد الجانبان، خلال اللقاء، حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية - النمساوية التي تشهد تطوراً مستمراً، وتوسيع الشراكة التنموية بين البلدين بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها الخطرة في حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي. حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

