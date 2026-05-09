منصور المنصوري: صحة الإنسان في صدارة الأولويات

أبوظبي (الاتحاد)



بمناسبة يوم الإمارات الطبي، قال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: في يوم الإمارات الطبي نحتفي بما حققته دولة الإمارات من تحوّل نوعي في القطاع الصحي، بالانتقال من نموذج يركز على علاج المرض، إلى منظومة تُعنى بالرعاية قبل العلاج، والتنبؤ بالمخاطر، والوقاية من الأمراض، والتدخل المبكر للحفاظ على الصحة وتحسين جودة الحياة. ويعكس هذا التحول استثماراً متواصلاً في البنية التحتية الذكية، وتكامل ودمج البيانات، وابتكارات علوم الحياة، حيث يُسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز التدخل المبكر، ودعم اتخاذ القرار السريري، وتحسين المسارات العلاجية، وتسهيل رحلة المرضى.

وفي أبوظبي، تُترجم هذه الرؤية إلى أثر ملموس وقابل للقياس على مستوى المجتمع، تقوده كفاءات وطنية متميزة، وتعززه شراكات فاعلة ضمن مختلف مكونات المنظومة الصحية. ومن خلال هذا النهج المتكامل، تواصل الإمارة توسيع نطاق وإمكانات الطب الشخصي والدقيق، وتعزيز استمرارية الرعاية، وتمكين الأفراد والأسر من التمتع بالصحة.



وجهة رائدة

وتواصل أبوظبي مساهمتها المحورية في صياغة مستقبل الصحة عالمياً، بما يعزز مكانتها وجهة رائدة للحلول الصحية المبتكرة التي تضع الإنسان وصحته في صدارة الأولويات. ونفخر اليوم بجهود الكوادر الصحية وشركائنا في مختلف أنحاء القطاع، ونواصل معاً بناء منظومة صحية مترابطة ومستدامة تضع المجتمع في صميمها، وتدعم أفراده ليعيشوا حياة أكثر صحة وجودة».