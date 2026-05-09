الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور المنصوري: صحة الإنسان في صدارة الأولويات

منصور المنصوري
10 مايو 2026 01:55

أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة يوم الإمارات الطبي، قال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: في يوم الإمارات الطبي نحتفي بما حققته دولة الإمارات من تحوّل نوعي في القطاع الصحي، بالانتقال من نموذج يركز على علاج المرض، إلى منظومة تُعنى بالرعاية قبل العلاج، والتنبؤ بالمخاطر، والوقاية من الأمراض، والتدخل المبكر للحفاظ على الصحة وتحسين جودة الحياة. ويعكس هذا التحول استثماراً متواصلاً في البنية التحتية الذكية، وتكامل ودمج البيانات، وابتكارات علوم الحياة، حيث يُسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز التدخل المبكر، ودعم اتخاذ القرار السريري، وتحسين المسارات العلاجية، وتسهيل رحلة المرضى.
وفي أبوظبي، تُترجم هذه الرؤية إلى أثر ملموس وقابل للقياس على مستوى المجتمع، تقوده كفاءات وطنية متميزة، وتعززه شراكات فاعلة ضمن مختلف مكونات المنظومة الصحية. ومن خلال هذا النهج المتكامل، تواصل الإمارة توسيع نطاق وإمكانات الطب الشخصي والدقيق، وتعزيز استمرارية الرعاية، وتمكين الأفراد والأسر من التمتع بالصحة.

وجهة رائدة

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة خط أحمر
مدير عام القضاء الشرطي في وزارة الداخلية لـ «الاتحاد»: الإمارات نموذج عربي رائد في نشر الثقافة القانونية الدولية الإنسانية

وتواصل أبوظبي مساهمتها المحورية في صياغة مستقبل الصحة عالمياً، بما يعزز مكانتها وجهة رائدة للحلول الصحية المبتكرة التي تضع الإنسان وصحته في صدارة الأولويات. ونفخر اليوم بجهود الكوادر الصحية وشركائنا في مختلف أنحاء القطاع، ونواصل معاً بناء منظومة صحية مترابطة ومستدامة تضع المجتمع في صميمها، وتدعم أفراده ليعيشوا حياة أكثر صحة وجودة».

منصور المنصوري
يوم الإمارات الطبي
الإمارات
دائرة الصحة
القطاع الصحي
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
فاطمة يوسف تلقي بيان الإمارات (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة خط أحمر
اليوم 01:59
مدمرة أميركية خلال تنفيذ حصار بحري على ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: الحصار البحري على إيران لا يزال مستمراً
اليوم 01:59
أطفال ينتظرون ملء أوعية بالماء في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولة فلسطينية لـ «الاتحاد»: 700 ألف طفل معرّضون للإصابة بالأمراض في غزة
اليوم 01:59
سودانيون ينتظرون الحصول على أدوية مجانية في مستشفى النَّو التعليمي بأم درمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. مخاوف من سيناريو «الإقصاء والملاحقة»
اليوم 01:59
«الصحة العالمية»: خطر تفشّي فيروس «هانتا» محدود جداً
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: خطر تفشّي فيروس «هانتا» محدود جداً
اليوم 01:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©