جامعة الشارقة تطلق المؤتمر السنوي لأبحاث الدراسات العليا السبت المقبل

10 مايو 2026 01:55

الشارقة (الاتحاد)

تستعد جامعة الشارقة لتنظيم فعاليات المؤتمر السنوي لأبحاث طلبة الدراسات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت المقبل، في مبنى الرازي (M24) بمجمع الكليات الطبية.
 ويهدف المؤتمر إلى توفير بيئة تفاعلية تُمكّن طلبة الدراسات العليا والشباب الباحثين، من مختلف جامعات الدولة من عرض أبحاثهم في مجالات متعددة التخصصات، من خلال جلسات علمية وعروض وملصقات بحثية، بما يتيح لهم تلقي ملاحظات أكاديمية قيّمة وبناء شبكات مهنية مع خبراء من القطاعين الأكاديمي والعملي، بما يعكس التنوع المعرفي والابتكار الذي يميز طلبة الدراسات العليا في الدولة.
كما يوفر المؤتمر فرصة للجهات الحكومية والخاصة للاطلاع على أحدث المخرجات البحثية والاستفادة منها، إلى جانب فتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة الراغبين في استكمال دراساتهم العليا، من خلال التعرف على الفرص البحثية المتاحة في المؤسسات المشاركة.

