5000 زائر للجناح الوطني بمعرض الدفاع والطيران في إسطنبول

واصل الجناح الوطني لدولة الإمارات في رابع أيام المعرض الدولي للدفاع والطيران 2026 SAHA، في إسطنبول، استقبال الزائرين من أعضاء الوفود والخبراء ومسؤولين حكوميين، وسط إقبال كبير من قادة القطاع، وممثلي أبرز الشركات العالمية العاملة في مجالات الدفاع والأمن. واختتم المعرض فعالياته أمس (السبت) في مركز إسطنبول للمعارض، بمشاركة آلاف الشركات العالمية، وكبار صنّاع القرار من أكثر من 120 دولة.

وتأتي مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، وبتنظيم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، ليجسّد التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي في قطاعي الدفاع والطيران، وبناء شراكات صناعية نوعية.

وتوافدت على الجناح الوطني لدولة الإمارات أعداد كبيرة من الزائرين، بلغت نحو 5000 منذ انطلاق فعاليات المعرض، من بينهم خبراء التكنولوجيا الدفاعية وكبار القادة العسكريين والوفود الدولية في قطاعي الدفاع والأمن والطيران، للاستفادة من القدرات الإماراتية في تطوير التقنيات الدفاعية، ما يعكس أهمية المعرض باعتباره منصة عالمية للحوار والتعاون الدولي في مجالات الدفاع.

ويعكس الإقبال اللافت في اليوم الرابع على التوالي وحضور الوفود رفيعة المستوى، مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتعاون الدفاعي، ودورها في تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات على المستوى الدولي.

كما اطّلع كبار المسؤولين، الذين قاموا بزيارة الجناح الوطني لدولة الإمارات، على أحدث الحلول الأمنية المتطورة والأنظمة الذكية التي تم تقديم لمحات عنها من ممثلي الشركات الإماراتية الرائدة في قطاع الدفاع والأمن، بما في ذلك مجموعة «إيدج»، وشركة جينيريشن 5 (Generation 5)، ومجموعة «إيه أيه إل» المتخصصة في قطاع الطيران.

كما شهد اليوم الرابع من المعرض عقد سلسلة من اللقاءات المثمرة، حيث استضاف الجناح أكثر من 68 اجتماعاً ولقاءات في أجنحة العارضين ومساحات الاجتماعات المخصصة.

كما نظّمت شركة كابيتال للفعاليات، الذراع المتخصصة في إدارة الفعاليات التابعة لمجموعة «أدنيك»، عدداً من اللقاءات الترويجية للدورة المقبلة من معرض الدفاع الدولي «آيدكس» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس» لعام 2027، إضافة إلى معرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس» ومعرض المحاكاة والتدريب «سيمتكس» المقرر عقدهما في عام 2028، وذلك بهدف استقطاب مشاركين من أسواق جديدة.