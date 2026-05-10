الإمارات تُدين بشدة الاعتداء الإرهابي بطائرة مسيّرة على سفينة تجارية في المياه الإقليمية القطرية

شعار وزارة الخارجية
10 مايو 2026 20:08

أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي بطائرة مسيّرة الذي استهدف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة، وتسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة دون وقوع أي إصابات.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذا الاعتداء الإرهابي يُمثل انتهاكاً لسيادة دولة قطر وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وأعربت عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وأكّدت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يُشكّل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد أعمال قرصنة، ويشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.

