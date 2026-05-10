«طوارئ الفجيرة» ينفذ تمريناً لتعزيز جاهزية استمرارية خدمات الكهرباء

الفجيرة (وام)



نفذ فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة تمريناً محلياً متخصصاً في قطاع الكهرباء والماء، وذلك من خلال «الاتحاد للكهرباء والماء»، وبمشاركة عدد من الجهات الاتحادية والمحلية والشركاء، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز جاهزية البنية التحتية الحيوية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.

وجاء تنفيذ التمرين بالتنسيق المشترك بين الجهات المعنية بقطاع الطاقة وإدارة الطوارئ والأزمات، مستهدفاً اختبار كفاءة الخطط التشغيلية واستمرارية تزويد الكهرباء والماء خلال الحالات الطارئة، بما يضمن الحد من تأثير الانقطاعات المحتملة والمحافظة على استقرار الخدمات الحيوية.

وهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية، وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المشاركة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في إدارة المخاطر، وتفعيل خطط استمرارية الأعمال، إلى جانب التعامل مع سيناريوهات افتراضية تحاكي تحديات واقعية قد تواجه قطاع الكهرباء والماء.

ويندرج هذا العمل ضمن خطة التمارين السنوية للفريق المحلي، والتي تهدف إلى تطوير منظومة الجاهزية والاستجابة، وتعزيز مرونة البنية التحتية للطاقة، على نحو يواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة في تحقيق الاستدامة وضمان أمن واستمرارية الخدمات.

وأكد فريق الطوارئ والأزمات المحلي أن تنظيم مثل هذه التمارين يعكس الالتزام الراسخ بتعزيز جاهزية قطاع الكهرباء، ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف الجهات، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة قادرة على مواجهة التحديات بكفاءة عالية، وضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للمجتمع.