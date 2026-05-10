علوم الدار

الإمارات تختتم مشاركتها بالمعرض الدولي للدفاع والطيران في إسطنبول

الإقبال الكبير على جناح الإمارات عكس ريادة الدولة في الصناعات الدفاعية (من المصدر)
11 مايو 2026 01:07

أبوظبي (الاتحاد) 

اختتم الجناح الوطني لدولة الإمارات، أمس الأول، مشاركته الناجحة في المعرض الــــدولي للدفاع والطيران 2026 SAHA، الذي أُقيم على مدار خمسة أيام في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.
وجاءت مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، وبتنظيم مجموعة «أدنيك» إحدى شركات «مُدن»، حيث عكست هذه المشاركة التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية في قطاعي الدفاع والطيران.
وشهد الجناح الوطني إقبالاً واسعاً من الوفود الرسمية وممثلي الشركات العالمية المتخصصة، ليشكّل منصة رائدة استقطبت كبار المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين وخبراء تقنيات الدفاع وممثلي أبرز الشركات الدولية العاملة في القطاع.
وخلال أيام المعرض الخمسة، استقبل الجناح أكثر من 5.750 زائراً، من بينهم أكثر من 750 زائراً في اليوم الختامي وحده، ما يعكس مكانة دولة الإمارات كإحدى الدول الرائدة عالمياً في مجالات الصناعات الدفاعية وتقنيات الطيران والفضاء المتقدمة.
كما استضاف الجناح 418 اجتماعاً استراتيجياً في أجنحة العارضين والمساحات المخصصة للاجتماعات، من بينها 68 لقاءً في اليوم الختامي للمعرض، ما عزّز دوره كمنصة فاعلة لدعم التواصل الاستراتيجي وتعزيز التعاون الدولي.
وأتاح الجناح منصة استراتيجية لعدد من الشركات الإماراتية الرائدة، من بينها مجموعة «إيدج»، وجينيريشن 5، ومجموعة إيه إيه إل، لاستعراض أحدث الحلول الأمنية والأنظمة الدفاعية الذكية أمام جمهور عالمي، بما يسلّط الضوء على القدرات الإماراتية المتقدمة في مجالات الدفاع والأمن والطيران والفضاء.
كما أسهم الجناح الوطني في توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، مما يعزّز مكانته منصة محفّزة لإبرام الشراكات الاستراتيجية في هذه القطاعات الحيوية.

عقدت شركة كابيتال للفعاليات، الذراع المتخصصة في إدارة الفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك، سلسلة من اللقاءات مع وفود دولية وشركات عالمية رائدة، قدّمت خلالها عروضاً تعريفية للنسخ المقبلة من أبرز فعاليات المجموعة، بما في ذلك معرضا الدفاع الدولي «آيدكس» والدفاع البحري «نافدكس» المقرر تنظيمهما في عام 2027، إلى جانب معرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس» ومعرض المحاكاة والتدريب «سيمتكس» المقررة إقامتهما في عام 2028.
وأكد الحضور المؤثّر لجناح الإمارات في المعرض الدولي للدفاع والطيران 2026 مكانته منصة عالمية لاستعراض القدرات الوطنية المتقدمة في قطاعي الدفاع والطيران والفضاء، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الوطنية الرائدة ونظرائها الدوليين، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار، وترسيخ الحوار الاستراتيجي والتعاون الدولي في هذه القطاعات الحيوية.

