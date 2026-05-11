الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع قطر بمجال الطاقة وتحلية المياه

سعيد الطاير وسعيد الهاجري خلال الزيارة (من المصدر)
12 مايو 2026 01:40

دبي (الاتحاد)

أطلع معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد بن علي الهاجري، القنصل العام لدولة قطر الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية على أنشطة الهيئة وخدماتها، وذلك خلال زيارته لها.
وأكد الطاير التزام الهيئة بتوفير بنية تحتية عالمية المستوى وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة والتوافرية. وتطرق الطاير إلى أبرز مبادرات الهيئة ومشاريعها التطويرية الرائدة، التي تنسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات. كما سلط الضوء على الأهداف الاستراتيجية للهيئة في توسيع مشاريع الطاقة النظيفة وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكارات المتقدمة. وأكد الجانبان تقديرهما للتعاون المستمر بين دولة الإمارات ودولة قطر، حيث أشاد القنصل العام الهاجري بالدور الريادي لهيئة كهرباء ومياه دبي في دعم التحول العالمي في قطاع الطاقة.

