طحنون بن زايد يستعرض مع غونتر ساوتر العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا

12 مايو 2026 21:25

استعرض سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع معالي الدكتور غونتر ساوتر، المستشار الخاص لشؤون السياسة الخارجية والأمنية للمستشار الألماني الاتحادي، العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «استعرضت مع معالي الدكتور غونتر ساوتر، المستشار الخاص لشؤون السياسة الخارجية والأمنية للمستشار الألماني الاتحادي، العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين. كما ناقشنا القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتحديات الراهنة، وسبل دعم جهود السلام والاستقرار، بما يعزز الازدهار والتنمية لشعوب العالم».

