لجنة بـ«الوطني الاتحادي» تناقش جودة حياة أصحاب الهمم في التعليم والعمل

دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور عدنان الحمادي، رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، بمشاركة ممثلي وزارتي تمكين المجتمع، والصحة ووقاية المجتمع.

وناقشت اللجنة مع ممثلي الحكومة عدداً من المحاور المتعلقة بآلية ومعايير تشخيص وتقييم الطلبة من أصحاب الهمم، والتقارير الطبية والنفسية والتربوية المرتبطة بذلك، إضافة إلى اختصاصات الجهات الحكومية في تنظيم وترخيص ومتابعة مراكز التربية الخاصة، والدعم المادي المقدم لفئة أصحاب الهمم.