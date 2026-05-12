الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«الدفاع» تبدأ مقابلات طلاب الثانوية العامة المواطنين من الذكور

عدد من الطلاب المواطنين خلال استقبالهم لإجراء المقابلات الشخصية (من المصدر)
13 مايو 2026 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الدفاع بدء تنفيذ مرحلة المقابلات الشخصية لطلاب الثانوية العامة المواطنين من الذكور، وذلك على مدى أربعة أسابيع في جميع إمارات الدولة، عقب استكمال مراحل «تقييم الكفاءات القيادية» التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، تمهيداً لإطلاق مشروع وطني استراتيجي يهدف إلى إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة وفق أعلى معايير الجاهزية والانضباط والتميز القيادي.
وأكدت الوزارة أن الانتقال إلى مرحلة المقابلات يأتي استكمالاً للمراحل التقييمية، التي شهدت تفاعلاً وطنياً واسعاً ومستويات عالية من الالتزام، بما يعكس وعي الشباب الإماراتي وأسرهم بأهمية المشاركة في المبادرات الوطنية الهادفة إلى صناعة قيادات المستقبل، وتعزيز منظومة الأمن الوطني للدولة.
وأوضحت الوزارة أن «تقييم الكفاءات القيادية» يمثل عملية منهجية متكاملة، تهدف إلى قياس وتحليل القدرات القيادية للشباب الإماراتي، من خلال تقييم مهاراتهم وسلوكياتهم وأدائهم في مواقف متعددة، بما يسهم في تحديد مستوى جاهزيتهم للأدوار القيادية المستقبلية، وفق معايير علمية ومهنية دقيقة تراعي متطلبات المرحلة المقبلة، وتنسجم مع توجهات الدولة في الاستثمار بالعنصر البشري الوطني.
وأضافت: إن التقييم استهدف طلبة الثانوية العامة المواطنين من الذكور في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم تنفيذ التقييم عن بُعد عبر الأجهزة الشخصية للطلبة، من خلال منظومة رقمية متكاملة تضمن الكفاءة والمرونة وسهولة الوصول، وذلك ضمن المرحلة التجريبية.
وفي هذا السياق، ثمّنت الوزارة المستوى العالي من التفاعل الوطني الذي رافق تنفيذ التقييم، مشيدةً بالدور المحوري الذي قام به أولياء الأمور والطلبة في إنجاح هذه المهمة الوطنية، مؤكدة أن تعاونهم شكّل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات البرنامج، بما يعكس حسّاً وطنياً عالياً وروح مسؤولية راسخة تجاه خدمة الوطن والمساهمة في مستقبله.
وأكدت وزارة الدفاع، أن هذه المبادرة الوطنية تأتي امتداداً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي تضع الإنسان الإماراتي في صميم أولوياتها التنموية والاستراتيجية، وتؤمن بأهمية بناء أجيال تمتلك الكفاءة والجاهزية والقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية والتعامل مع التحديات بكفاءة واقتدار.
كما شددت الوزارة على أن إعداد القيادات الوطنية لا يقتصر على الجوانب الأكاديمية أو التدريبية فحسب، بل يستند إلى منظومة متكاملة ترتكز على الانضباط والجاهزية والوعي والمسؤولية الوطنية، بما يضمن تخريج كوادر وطنية مؤهلة قادرة على الإسهام في مختلف القطاعات الحيوية.
واختتمت وزارة الدفاع بيانها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة الرشيدة تمثّل الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الوزارة في أداء مهامها الوطنية، وأنها ستواصل العمل بعزيمة ورؤية واضحة لإعداد جيل وطني مؤهل ومتمكن، يسهم في تعزيز أمن الوطن واستدامة مكتسباته، وترسيخ مكانة الدولة وريادتها المستقبلية على المستويين الإقليمي والدولي.

