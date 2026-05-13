«ألف للتعليم» تستحوذ على 37% من سوق المدارس الخاصة في الدولة

سجّلت «ألف للتعليم»، ومقرها أبوظبي، والرائدة في تطوير منتجات التعليم القائمة على الذكاء الاصطناعي لطلبة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، ارتفاعاً ملحوظاً في استخدام منصتها خلال الربع الأول من عام 2026، تزامناً مع تفعيل التعلم عن بُعد في المدارس الحكومية بأبوظبي، حيث ارتفع الاستخدام النشط للمعلمين بنسبة 44% وللطلبة بنسبة 19% مقارنة بفترات الدراسة المعتادة، ما أسهم في دعم استمرارية العملية التعليمية من دون انقطاع.ووسّعت الشركة حضورها في قطاع المدارس الخاصة بالدولة، إذ تخدم منصتها حالياً 188 مدرسة خاصة ونحو 223 ألف طالب، مستحوذة على نحو 37% من سوق التعليم الخاص في الإمارات.

وفي جانب قياس الأثر التعليمي، أظهرت دراسة مستقلة شملت 116 مدرسة وأكثر من 31 ألف طالب من الصف السادس حتى الثاني عشر، أن الطلبة المستخدمين للمنصة حققوا درجات أعلى بشكل ملحوظ في جميع المواد الخمس المشمولة في الدراسة، مع وجود ارتباط واضح بين ارتفاع مستويات التفاعل وتحسّن المخرجات التعليمية.

وعلى صعيد الابتكار، أطلقت الشركة «ألف للذكاء الاصطناعي» (Alef AI)، وهو حلّ متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي موجّه للمعلمين، إلى جانب إحراز تقدم في جهود البحث والتطوير المرتبطة بتقنيات التصحيح التلقائي للنصوص المكتوبة بخط اليد باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وحصدت «مسارات ألف» جائزة «أفضل منصة تعليمية» ضمن فعاليات النسخة الرابعة من «مؤتمر ومعرض وجائزة الكويت لتكنولوجيا التعليم 2026»، كما نالت الشركة تكريمات إضافية خلال «جوائز قادة الغد» التي نظمتها «عربية.Inc»، وقمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم، إلى جانب جوائز سوق أبوظبي للأوراق المالية عن فئتي أفضل تقرير سنوي رقمي وأفضل تقرير سنوي ما بعد الطرح الأولي.

كما أطلقت «ألف للتعليم» «سوق ألف» (Alef Marketplace)، وهي منصة مخصّصة للمحتوى خارج المناهج الدراسية، تضم برامج تم تطويرها بالتعاون مع جهات حكومية وشركاء من القطاع الخاص، من بينها مشروع «بادر» لتعزيز السلامة والجاهزية للطوارئ بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومبادرة «زود» للتثقيف المالي، إضافة إلى برامج التوعية بالأمن السيبراني، وتنمية المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز كفاءة الطاقة بالتعاون مع «طاقة».