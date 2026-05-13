برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية» يستعرض جاهزية الوزارات والجهات الاتحادية لتبني أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث استعرض المجلس خلال الاجتماع جاهزية الوزارات والجهات الاتحادية، لتبني أنظمة ونماذج الذكاء الاصطناعي المساعد «Agentic AI».





وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة للمستقبل، بل أصبح ركيزة لصناعة إنجازات عالمية تقودها دولة الإمارات بثقة وطموح. ما نحققه اليوم في هذا القطاع يعكس رؤية وطن لا يكتفي بمواكبة التحول العالمي… بل يسهم في قيادته وصناعته».





وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة خطة عمل تنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة الاتحادية، واستعراض عدد من النماذج الحكومية القائمة في هذا المجال، إضافة إلى السياسات والمقترحات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز تبني حلول الذكاء الاصطناعي وتطوير مهارات موظفي الحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات والمعايير التخصصية.





وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس التشريعات الاتحادية المقترحة في مجال الرعاية الصحية والقطاع الاقتصادي والقطاع المصرفي والمنظومة الضريبية، إضافة إلى توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن «سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية»، وطلب المجلس مناقشة عدد من السياسات والبرامج الحكومية في قطاعات مختلفة.