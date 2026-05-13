«M42» تطلق نموذج المساعد الصحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لصحة الكلى

النموذج يتضمن مزايا إضافية تشمل التحكم الصوتي (وام)
14 مايو 2026 01:27

أبوظبي (وام)

أطلقت M42، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلوم الجينوم، بالتعاون مع شركة دياڤيرم، ذراعها العالمية الرائدة في مجال رعاية الكلى، نموذج «kidney.com» المساعد الصحي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمتخصص في صحة الكلى، في خطوة تستهدف ترسيخ الوعي الصحي، وتمكين الأفراد من فهم حالتهم الصحية، واتخاذ قرارات أكثر دقة، وفي الوقت المناسب.
وطرح النموذج اعتباراً من أمس في دولة الإمارات وفرنسا وألمانيا والبرتغال والمملكة المتحدة، مع خطط للتوسع إلى أسواق إضافية خلال المرحلة المقبلة، بهدف دعم الجهود العالمية الرامية إلى الحد من تفاقم أمراض الكلى المزمنة.
ويهدف «kidney.com» إلى توفير معرفة موثوقة ومخصصة للأفراد حول صحة الكلى عبر واجهة محادثة تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومدرّبة على مصادر سريرية موثوقة ومحتوى قائم على الأدلة العلمية المثبتة، بما يتيح تجارب تعليمية مجانية مصمّمة وفق احتياجات كل مستخدم.
وجرى تطوير النموذج بالتعاون مع أكثر من 30 اختصاصياً في أمراض الكلى وأطباء وممرضين من 13 دولة، فيما شهدت مرحلة الاختبار تنفيذ أكثر من 14 ألف تفاعل محادثة، بهدف تهيئة النموذج للاستخدام العملي، وتطوير كفاءته التشغيلية.
وقال ديميتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42: «يوظف نموذج (kidney.com) تقنيات الذكاء الاصطناعي القائم على اللغة الطبيعية لمواجهة أحد أسرع الأمراض المرتبطة بنمط الحياة نمواً عالمياً، عبر الدمج بين الخبرة السريرية والتكنولوجيا الذكية لدعم اتخاذ قرارات صحية واعية، وتمكين الأفراد من إدارة مرض الكلى المزمن والوقاية منه، بما يعكس دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في تطوير رعاية صحية أكثر ذكاءً وفاعلية».

سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي ويتفرغ لموقعة أرسنال
سيتي يواصل الضغط على أرسنال بثلاثية بالاس
إنتر يطيح لاتسيو ويجمع الثنائية بعد 16 عاماً
قمة أميركية صينية لمناقشة التجارة الدولية وحرب إيران
إسرائيل تكثف ضرباتها الجوية على لبنان
