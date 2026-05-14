الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
طقس صحو ورياح تنشط أحياناً مثيرة الغبار غدا

أبوظبي
14 مايو 2026 17:10

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار، وحركتها شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي مضطرب إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 23:59، والجزر الثاني عند الساعة 06:50.

في بحر عمان، الموج خفيف إلى متوسط أيضا. يحدث المد الأول عند الساعه 08:53 والمد الثاني 19:46، والجزر الأول عند الساعة 14:20 والجزر الثاني عند الساعة 02:43.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                        الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي                        38 27 75 25

دبي                             36 26 65 30

الشارقة                        37 26 75 25

عجمان                         36 28 75 35

أم القيوين                      35 29 70 35

رأس الخيمة                   38 25 80 35

الفجيرة                          38 29 75 25

العـين                            42 27 70 25

ليوا                               42 27 70 20

الرويس                          39 28 70 30

السلع                             39 27 75 20

دلـمـا                             37 29 70 30

طنب الكبرى / الصغرى      35 28 80 55

أبو موسى                        31 28 75 55.

المصدر: وام
