«أبوظبي للمشاريع» يوقّع اتفاقية مع تروجان القابضة للإنشاءات

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية اتفاقية استراتيجية مع تروجان القابضة للإنشاءات لدعم تنفيذ برنامج «بُناة»، الهادف إلى تمكين الكوادر الوطنيّة وإعداد جيل جديد من قادة منظومة البنية التحتية في أبوظبي.

بحضور معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، جرى توقيع الاتفاقية على هامش قمّة أبوظبي للبنية التحتية 2026، من قِبل المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية والمهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تروجان القابضة للإنشاءات.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى تروجان القابضة للإنشاءات دوراً فاعلاً في توفير برامج تدريب عملي وإشراف مهني للمشاركين، بما يتيح لهم اكتساب خبرات مباشرة من خلال العمل على مشاريع بنية تحتية قائمة، ودعم تطوّرهم عبر مراحل البرنامج المختلفة بما يتماشى مع متطلبات القطاع.

ويُعد برنامج «بُناة» مبادرة متكاملة للتطوير المهني تستمرّ لثلاث سنوات، وتوفّر مساراً واضحاً ومتدرجاً للمواطنين الإماراتيين الراغبين في دخول مجالات البينة التحتية والهندسة والإنشاءات والمشتريات وإدارة المشاريع وتنفيذها، من خلال التدريب العملي وتطوير المهارات التقنية. ويعتمد البرنامج نموذجاً تدريبياً تناوبياً يشمل العمل مع الاستشاريين والمقاولين والمطورين، بما يسهم في إعداد كفاءات مؤهلة قادرة على دعم تنفيذ المشاريع الكبيرة على مستوى الإمارة.

من جانبه، قال المهندس ميسرة محمود عيد: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على دعم طموحات أبوظبي طويلة الأمد في قطاع البنية التحتية. ومن خلال برنامج (بُناة)، نوفر مساراً مهنياً منظماً يزوّد الكوادر الإماراتية بالمهارات والخبرات العملية اللازمة للمساهمة بفعالية في تنفيذ المشاريع الكبرى. ويظل الاستثمار في رأس المال البشري محوراً أساسياً في بناء منظومة بنية تحتية مرنة وجاهزة للمستقبل، تدعم النمو الاقتصادي المستدام».