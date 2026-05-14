تكريم 71 فائزاً في جوائز «مؤسسة حمدان بن راشد»

دبي (الاتحاد)

كرَّم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أمس، في احتفال أُقيم في قاعة راشد في مركز دبي التجاري العالمي 71 فائزاً في دورة الجوائز التربوية للمؤسسة على المستوى المحلي والخليجي والجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في مجال رعاية الموهوبين والجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في مجال رعاية الموهوبين وجائزة حمدان/الألكسو للبحث التربوي المتميز وجائزة حمدان/الألكسو للابتكارات الرقمية في التعليم.

وقد حضر كلٌّ من معالي الدكتور محمد بن سعود آل مقبل ومعالي راشد أحمد بن فهد ومعالي سعيد محمد الكندي ومعالي سعيد بن محمد الرقباني ومعالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، ومعالي الدكتور محمد بن سعود آل مقبل، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج.

وشملت قائمة الفائزين لهذا العام فائزاً واحداً بالجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في مجال رعاية الموهوبين، وفائزاً واحداً بـالجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في مجال رعاية الموهوبين، إلى جانب ثلاثة فائزين بـجائزة حمدان/الألكسو للبحث التربوي المتميز، وثلاثة فائزين بـجائزة حمدان/الألكسو للابتكارات الرقمية في التعليم في دورتها الأولى، فضلاً عن 63 فائزاً ضمن الجوائز التربوية على المستويين المحلي والخليجي.

وقال الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، خلال كلمته في حفل التكريم: «نعود اليوم في إشراقة جديدة مع التميز التربوي، هذه المناسبةُ السنوية التي نحتفي فيها بالإنجاز والإبداع والتفّوق في ميادين التعليم والمعرفة، حيث نكرّم اليوم واحداً وسبعين فائزاً في الجوائز التربوية لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، منهم فائزٌ بالجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في مجال رعاية الموهوبين، وفائزٌ بالجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في مجال رعاية الموهوبين، وثلاثةُ فائزين بجائزة حمدان/ الألكسو للبحث التربوي المتميز، وثلاثةُ فائزين بجائزة حمدان/ الألكسو للابتكارات الرقمية في التعليم في دورتها الأولى، وثلاثةٌ وستون فائزاً بالجوائزِ التربويةْ على المستويينْ المحلي والخليجي، إنهم نخبةٌ من المبدعينْ الذين اجتهدوا في الأداء التعليمي، فكان عطاؤهم جديراً بتحقيقِ التفّوقْ وتتويجِهم بدرع التميّز».

وأضاف الشيخ راشد بن حمدان: «نؤكد في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، بأن تشجيع الممارسات المبدعة، هو جزءٌ من منظومتنا في صناعة التميز التعليمي، والإسهامِ في تحسين نمط الحياة في ظل التحديات الفكرية والتربوية المعاصرة، وإن هذه الجوائزَ المرادفةْ لبرامجِ التدريبِ والتمكينْ في مجال الجودةْ والموهبةْ والابتكارْ، تَعكسُ التزامَنا بدعم الطاقاتِ الواعدةْ التي تُمثّلُ مستقبلْ مجتمعاتِنا ونهضتِها».