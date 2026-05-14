الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس «الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات»: ذكرى تأسيس الهيئة تجسّد مسيرة راسخة نحو جاهزية مستدامة

شعار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
15 مايو 2026 01:02

أبوظبي (وام)

أكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس الهيئة تمثل محطة وطنية تجسد مسيرة راسخة نحو تعزيز الجاهزية الوطنية المستدامة، وترسيخ منظومة متكاملة قادرة على الاستجابة للأزمات والتعافي منها بكفاءة ومرونة واستدامة.
وقال معاليه، في كلمة بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس الهيئة، إن الهيئة انطلقت منذ تأسيسها برؤية وطنية واضحة استندت إلى توجيهات القيادة الرشيدة ونهج يرسخ الاستباقية ويعزّز التكامل، ويضع حماية الإنسان وصون المكتسبات الوطنية في مقدمة الأولويات، مؤكداً أن الجاهزية الوطنية مسؤولية مستمرة تتجدد أدواتها وتتوسع قدراتها، بما يعزّز قـــدرة الدولـــة علــــى التعـــامل مع المتغيرات بكفاءة واقتدار.

أخبار ذات صلة
الإمارات.. نموذج عالمي في التماسك والاستقرار المجتمعي
«الفارس الشهم 3» تنفّذ عشرات المبادرات في مختلف مناطق غزة

الجاهزية
وجدّد معاليه، في ختام كلمته بهذه المناسبة الالتزام بمواصلة البناء والتطوير وتعزيز الجاهزية للمستقبل بما يحفظ أمن المجتمع ويصون استقرار الوطن ويدعم استدامة مكتسباته وإنجازاته، مؤكداً المضي بعزم ثابت نحو ترسيخ منظومة وطنية أكثر قدرة وكفاءة ومرونة تواكب تطلعات الدولة بثقة واقتدار.
وأشار إلى أن الهيئة واصلت، على مدى 19 عاماً، دورها في بناء منظومة وطنية متقدمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، من خلال رفع مستويات الاستعداد، وتطوير القدرات، وتعزيز التكامل الوطني بما يدعم كفاءة الاستجابة، ويرسّخ استدامة التعافي، ويضمن استمرارية الأعمال وسرعة العودة إلى الوضع الطبيعي بثقة واقتدار.
وأوضح معاليه أن ما تحقّق خلال هذه المسيرة يمثل ثمرة إخلاص وتفاني الكفاءات الوطنية التي حملت مسؤولية خدمة الوطن بروح وطنية صادقة، وأسهمت، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، في ترسيخ نموذج وطني قائم على وحدة الهدف وتكامل الأدوار، والإيمان بأن أمن الوطن مسؤولية جماعية تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتنسيق.

الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
الإمارات
علي سعيد النيادي
علي النيادي
آخر الأخبار
الرئيسان الأميركي والصيني يحضران حفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى ببكين (رويترز)
الأخبار العالمية
أميركا والصين: ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً
15 مايو 2026
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض الحصار البحري على موانئ إيران - أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن: قدرات إيران الهجومية تراجعت 90%
15 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على قرية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار بشكل نهائي
15 مايو 2026
خلال منح الثقة لحكومة علي الزيدي في البرلمان العراقي
الأخبار العالمية
«النواب العراقي» يصوت لصالح منح الثقة لحكومة علي الزيدي
15 مايو 2026
فلسطيني بين أنقاض منزل أحرقه مستوطنون إسرائيليون بالضفة الغربية - أرشيفية
الأخبار العالمية
مستوطنون يشنّون هجمات على قرى فلسطينية في الضفة الغربية
15 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©