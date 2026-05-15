رئيس الدولة: بحثت مع ناريندرا مودي العلاقات التاريخية الوثيقة بين الإمارات والهند

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، مختلف مسارات التعاون والعلاقات التاريخية الوثيقة بين الإمارات والهند والعمل المتواصل على تعزيزها ودفعها إلى الأمام.

وقال سموه عبر منصة إكس:"خلال لقائنا اليوم في أبوظبي، بحثت مع دولة ناريندرا مودي العلاقات التاريخية الوثيقة بين الإمارات والهند، والعمل المتواصل على تعزيزها ودفعها إلى الأمام خاصة في المجالات التنموية وفي مقدمتها الطاقة والتكنولوجيا".

وأضاف سموه:"يرتبط البلدان بعلاقة تحالف قوية وشراكة استراتيجية واقتصادية نوعية، وبفضل إرادتهما المشتركة يسيران بخطى متسارعة نحو تحقيق أهداف هذه الشراكة، واستثمار كل الفرص المتاحة من أجل مستقبل أفضل لشعبيهما".