الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة: بحثت مع ناريندرا مودي العلاقات التاريخية الوثيقة بين الإمارات والهند

رئيس الدولة: بحثت مع ناريندرا مودي العلاقات التاريخية الوثيقة بين الإمارات والهند
15 مايو 2026 14:50

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، مختلف مسارات التعاون والعلاقات التاريخية الوثيقة بين الإمارات والهند والعمل المتواصل على تعزيزها ودفعها إلى الأمام.

 

وقال سموه عبر منصة إكس:"خلال لقائنا اليوم في أبوظبي، بحثت مع دولة ناريندرا مودي العلاقات التاريخية الوثيقة بين الإمارات والهند، والعمل المتواصل على تعزيزها ودفعها إلى الأمام خاصة في المجالات التنموية وفي مقدمتها الطاقة والتكنولوجيا". 

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد: الأسرة في مقدمة الأولويات الوطنية والتنموية
ودعه رئيس الدولة.. رئيس وزراء الهند يختتم زيارته الرسمية إلى الإمارات

وأضاف سموه:"يرتبط البلدان بعلاقة تحالف قوية وشراكة استراتيجية واقتصادية نوعية، وبفضل إرادتهما المشتركة يسيران بخطى متسارعة نحو تحقيق أهداف هذه الشراكة، واستثمار كل الفرص المتاحة من أجل مستقبل أفضل لشعبيهما".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
الإمارات
الهند
محمد بن زايد
ناريندرا مودي
آخر الأخبار
«الأوركسترا الوطنية للإمارات» تحيي أولى حفلاتها العائلية
الترفيه
«الأوركسترا الوطنية للإمارات» تحيي أولى حفلاتها العائلية
اليوم 15:54
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد: الأسرة في مقدمة الأولويات الوطنية والتنموية
اليوم 15:51
ودعه رئيس الدولة.. رئيس وزراء الهند يختتم زيارته الرسمية إلى الإمارات
علوم الدار
ودعه رئيس الدولة.. رئيس وزراء الهند يختتم زيارته الرسمية إلى الإمارات
اليوم 15:28
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين
اليوم 15:25
«الظفرة».. فعاليات مجتمعية احتفاءً بـ«اليوم الدولي للأسر»
الترفيه
«الظفرة».. فعاليات مجتمعية احتفاءً بـ«اليوم الدولي للأسر»
اليوم 15:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©