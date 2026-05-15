عبدالله بن زايد: الأسرة في مقدمة الأولويات الوطنية والتنموية

عبدالله بن زايد
15 مايو 2026 15:51

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع أن اليوم الدولي للأسر مناسبة للاحتفاء بالأسر في دولة الإمارات، وما تجسده من تلاحم و ترابط واعتزاز بالهوية الوطنية و القيم الأصيلة، و التأكيد على دورها المحوري في بناء مجتمع مستقر، يحتضن أسرا من مختلف الجنسيات و الثقافات والأديان، تجمعهم قيم الانتماء و التعايش وروح المجتمع الواحد.

وقال سموه في كلمة له :"يأتي اليوم الدولي للأسر هذا العام بالتزامن مع "عام الأسرة" في دولة الإمارات، بما يعكس المكانة المحورية التي توليها الدولة للأسرة باعتبارها أساس بناء الإنسان، وحاضنة القيم، و الشريك الرئيسي في بناء مجتمع متماسك و مستدام، ضمن نهج وطني يضع الأسرة في مقدمة الأولويات الوطنية و التنموية".

وأكد سموه أن الأسر في دولة الإمارات أثبتت دورها المحوري في تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ روح المسؤولية و الانتماء، وتنشئة أجيال واثقة بهويتها، مرتبطة بمجتمعها، معتزة بموروثها الثقافي، بما يعكس نموذجاً مجتمعياً راسخاً وقادراً على مواصلة مسيرة التنمية و صناعة المستقبل".

المصدر: وام
