السبت 16 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خبراء روس وأوكرانيون لـ«الاتحاد»: الإمارات شريك سلام حقيقي

جنود روس وأوكرانيون تم إطلاق سراحهم في عملية تبادل الأسرى (رويترز)
16 مايو 2026 01:09

عبدالله أبوضيف (القاهرة)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد نهجها الثابت في حماية سيادتها ودعم استقرار المنطقة
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «الأعلى للأمومة والطفولة» يطلق أجندة مبادراته وبرامجه لعام الأسرة
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

أشاد خبراء ومحللون من روسيا وأوكرانيا بالدور الإماراتي الناجح في تسهيل عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، إذ تتصدر الإمارات الوساطات في عمليات تبادل الأسرى ما يعكس الدور القيادي الناجح للدولة في العمل على إحلال السلام والقبول بها كوسيط سلام.
وفي ضوء ذلك، قال المحلل السياسي الأوكراني، إيفان هاس، إن نجاح الإمارات في رعاية التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا يمثل اختراقاً إنسانياً مهماً في مسار الحرب المستمرة، ويعكس قدرة الإمارات على لعب دور فاعل في الملفات الإنسانية المعقدة، رغم استمرار تعثر الحلول السياسية الشاملة للصراع.
وأوضح هاس أن اتفاق تبادل الأسرى يُعد أبرز خطوة إنسانية تحققت بين الجانبين خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن هذا الملف كان القضية الرئيسة الوحيدة التي أبدى الطرفان استعداداً للتوافق بشأنها في ظل التعقيدات السياسية والعسكرية القائمة.
وأشار إلى أن الاتفاق الذي جرى برعاية الإمارات يحمل أهمية إنسانية كبيرة، خاصة أنه أعاد تحريك ملف تبادل الأسرى بعد فترة من الجمود، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس وجود مساحة يمكن البناء عليها لتعزيز الإجراءات الإنسانية بين الجانبين، رغم استمرار تعقيدات المشهدين السياسي والعسكري.
واعتبر هاس أن نجاح الإمارات في دعم هذا الاتفاق الإنساني يعكس جدوى التحركات الإماراتية في تقريب وجهات النظر وفتح قنوات التواصل بين الأطراف المتصارعة، حتى في ظل استمرار حالة الجمود التي تحيط بفرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة.
من جهته، قال الدبلوماسي الروسي السابق، كيريل سيمينوف، إن نجاح الإمارات في رعاية اتفاق تبادل الأسرى الجديد بين روسيا وأوكرانيا، يمثل خطوة دبلوماسية وإنسانية مهمة أسهمت في تخفيف حدة الجمود الذي خيم على الاتصالات بين الجانبين خلال الفترة الماضية. 
وأوضح سيمينوف أن وساطة الإمارات نجحت في إنجاز عملية تبادل شملت 205 أسرى من الجانب الروسي و205 أسرى من الجانب الأوكراني، ما يعكس استمرار الثقة المتبادلة بين موسكو وكييف في دور الإمارات باعتبارها وسيطاً محايداً وقادراً على تحقيق نتائج ملموسة في الملفات الإنسانية المعقدة. 
وأضاف أن هذا التطور لا يقتصر فقط على البعد الإنساني، بل يعكس أيضاً وجود حراك دبلوماسي مستمر للحفاظ على قنوات التواصل بين الأطراف المختلفة، مشيراً إلى أن نجاح الإمارات في إدارة هذا الملف يعزز فرص استمرارها كمركز رئيس للحوار والوساطات المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية.
ورغم هذا التقدم، شدد سيمينوف على أن فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ما تزال تواجه تحديات كبيرة، في ظل استمرار الخلافات الجوهرية بشأن قضايا الأمن ووضع مناطق النزاع، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية والتعقيدات السياسية المحيطة بالمفاوضات.

الإمارات
تبادل الأسرى
روسيا
الأسرى
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
وساطة إماراتية
آخر الأخبار
الإمارات تؤكد نهجها الثابت في حماية سيادتها ودعم استقرار المنطقة
علوم الدار
الإمارات تؤكد نهجها الثابت في حماية سيادتها ودعم استقرار المنطقة
16 مايو 2026
سفن وقوارب صيد في مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
مسؤول سابق بـ«البنتاجون» لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران في «هرمز» انتهاكات صارخة للقوانين الدولية
16 مايو 2026
مقاتلة «إف 35» تنطلق من حاملة طائرات أميركية في بحر العرب - أرشيفية
الأخبار العالمية
القيادة المركزية الأميركية: إيران لا تزال التهديد الأعقد بالمنطقة
16 مايو 2026
تصاعد الدخان إثر غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية فرصة حاسمة لوقف الحرب
16 مايو 2026
طفل سوداني نازح في مخيم «دالي» في طويلة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين» لـ«الاتحاد»: تداعيات مأساوية لاستهداف قوافل الإغاثة في السودان
16 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©