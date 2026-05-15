أنور قرقاش: النظام الدولي أحوج إلى التفاهم بين القوى الكبرى

أنور قرقاش
16 مايو 2026 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن النظام الدولي اليوم أحوج إلى التفاهم بين القوى الكبرى، لا إلى التصعيد والانقسام.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أمس: «ونحن نتابع نتائج قمة الرئيسين دونالد ترامب وشي جينبينغ، تبقى العلاقة الإيجابية والبنّاءة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين مصلحة عالمية سياسية واقتصادية، لما لها من أثر مباشر على الاستقرار والنمو والازدهار العالمي».
وأضاف: «فالنظام الدولي اليوم أحوج إلى التفاهم بين القوى الكبرى، لا إلى التصعيد والانقسام».

