السبت 16 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تستشرف مستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي

مشاركون في الجلسة الحوارية (من المصدر)
16 مايو 2026 01:05

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد نهجها الثابت في حماية سيادتها ودعم استقرار المنطقة
خبراء روس وأوكرانيون لـ«الاتحاد»: الإمارات شريك سلام حقيقي

تماشياً مع التوجهات الحكومية في تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي، نظّمت إدارة تدريب العمليات الشرطية في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، جلسةً حواريةً مع المختصين في مجال التدريب الشرطي، بهدف استشراف مستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي في تدريب الكوادر البشرية، وبما يدعم الجهود المستمرة في تعزيز الأمن والأمان عبر مواكبة أحدث التطورات والتقنيات الحديثة. 
وأكد العميد مصبح الغفلي أن الجلسة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تعزيز قدرات الكوادر البشرية من خلال التدريب والتأهيل ومواكبة أحدث التقنيات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في العمل الشرطي، موجهاً بأهمية العمل على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قياس أثر التدريب، وتطوير منظومة العمل بما يحقق توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان. 
من جانبه، قال العقيد عبد الله سلطان الجلاف إن الجلسة تهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي في عمليات التدريب والتطوير التخصصي للكوادر الشرطية، وذلك عبر التدريب الذكي والمُستدام والمستشرف للمستقبل، بما يعزّز القدرات الشرطية.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
الإمارات تؤكد نهجها الثابت في حماية سيادتها ودعم استقرار المنطقة
علوم الدار
الإمارات تؤكد نهجها الثابت في حماية سيادتها ودعم استقرار المنطقة
16 مايو 2026
سفن وقوارب صيد في مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
مسؤول سابق بـ«البنتاجون» لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران في «هرمز» انتهاكات صارخة للقوانين الدولية
16 مايو 2026
مقاتلة «إف 35» تنطلق من حاملة طائرات أميركية في بحر العرب - أرشيفية
الأخبار العالمية
القيادة المركزية الأميركية: إيران لا تزال التهديد الأعقد بالمنطقة
16 مايو 2026
تصاعد الدخان إثر غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية فرصة حاسمة لوقف الحرب
16 مايو 2026
طفل سوداني نازح في مخيم «دالي» في طويلة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين» لـ«الاتحاد»: تداعيات مأساوية لاستهداف قوافل الإغاثة في السودان
16 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©