شرطة دبي تستشرف مستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

تماشياً مع التوجهات الحكومية في تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي، نظّمت إدارة تدريب العمليات الشرطية في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، جلسةً حواريةً مع المختصين في مجال التدريب الشرطي، بهدف استشراف مستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي في تدريب الكوادر البشرية، وبما يدعم الجهود المستمرة في تعزيز الأمن والأمان عبر مواكبة أحدث التطورات والتقنيات الحديثة.

وأكد العميد مصبح الغفلي أن الجلسة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تعزيز قدرات الكوادر البشرية من خلال التدريب والتأهيل ومواكبة أحدث التقنيات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في العمل الشرطي، موجهاً بأهمية العمل على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قياس أثر التدريب، وتطوير منظومة العمل بما يحقق توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان.

من جانبه، قال العقيد عبد الله سلطان الجلاف إن الجلسة تهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي في عمليات التدريب والتطوير التخصصي للكوادر الشرطية، وذلك عبر التدريب الذكي والمُستدام والمستشرف للمستقبل، بما يعزّز القدرات الشرطية.