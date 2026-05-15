أحمد بالهول: الأسرة أساس بناء الإنسان وصناعة الأبطال

دبي (وام)

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان، والحاضنة الأولى التي تتشكّل فيها القيم والطموحات، ومن خلالها يُصنع جيل قادر على الإسهام في مسيرة التنمية، مشيراً إلى أن الرياضة تعد من أهم الأدوات التي تعزز تماسك المجتمع.

وأكد معاليه أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تضع الأسرة في صميم رؤيتها التنموية.