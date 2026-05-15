السبت 16 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سلطان النيادي: قوة المجتمع تنطلق من قوة الأسرة

سلطان النيادي
16 مايو 2026 01:05

دبي (وام)

قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، إن الأسرة الإماراتية تُجسّد أحد أبرز عناصر القوة في المجتمع منذ تأسيس الاتحاد، بما تحمله من قيم راسخة وتماسك يعزز استقرار الدولة واستدامة مسيرتها.  
وأضاف معاليه، بمناسبة اليوم الدولي للأسر: «الأسرة تمثل محوراً رئيساً في ترسيخ جودة الحياة وتعزيز الترابط الاجتماعي، في ظل تكامل جهود المؤسسات لتوفير بيئة داعمة تفتح آفاقاً أوسع لبناء مجتمع أكثر تماسكاً». 
وأشار معاليه إلى أن «عام الأسرة» في الإمارات يعزز هذا التوجه ويمنحه بعداً وطنياً أوسع، تأكيداً على أن قوة المجتمع تنطلق من قوة الأسرة.

