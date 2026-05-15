خليفة بن محمد: الأسرة الحاضنة الأولى لغرس القيم الإنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن الأسرة تشكل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمعات وصناعة مستقبل الأجيال، وتمثل الحاضنة الأولى لغرس القيم الإنسانية، وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأبناء.

وقال معاليه، بمناسبة الاحتفاءً باليوم الدولي للأُسر: «إن هذه المناسبة العالمية تمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على الدور المحوري للأسرة في بناء المجتمعات، وتحقيق تنميتها المستدامة»، لافتاً إلى أهمية شعار هذا العام «الأُسر، وعدم المساواة، ورفاه الطفل»، الذي يعكس تكاتف الجهود الدولية لمعالجة التحديات.