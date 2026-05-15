علوم الدار

خولة بنت أحمد السويدي: دعم الأسرة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة

16 مايو 2026 01:07

أبوظبي (وام)

أكدت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشارالأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة، أن الأسرة تمثل المنطلق الأول لصناعة الإنسان وبناء القيم، والبيئة الأهم لغرس المسؤولية والانتماء، بما يجعلها حجر الأساس في استقرار المجتمع وتقدمه، مشيرةً إلى أن دعم الأسرة وتمكينها يمثلان محوراً رئيساً في مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت سموها في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للأسر الذي يصادف 15 من مايو: «إن دولة الإمارات في ظل توجيهات القيادة الحكيمة ورؤيتها الاستشرافية نجحت في ترسيخ نموذج متقدم في الاهتمام بالأسرة وتعزيز مكانتها من خلال سياسات ومبادرات شاملة تدعم التماسك المجتمعي، وتوفر بيئة متوازنة تعزز جودة الحياة».
وأوضحت سموها أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، وترسيخ دورها في بناء أجيال واعية.

