جواهر القاسمي: حماية الأسرة واجب وطني وإنساني

الشارقة (وام)

قالت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، إن الأسرة هي الدرع الأول والجدار المنيع، الذي نحتمي به ولا ملاذ أصدق من دفء البيت، ولا أحب وأخلص من مشاعر من ضحى من أجلنا من دون مقابل مشروط، ولا توجد قوة تعوّض مكانها ولا بديل يغني عن حنانها ورعايتها.

وأضافت سموها، بمناسبة اليوم الدولي للأسر، الذي يصادف 15 من مايو من كل عام: «تذكروا من حمل عنكم الأعباء وكان معكم في الشدة والرخاء، فكونوا لبعضكم عزاً وسنداً، فالمحافظة على الأسرة واجب وطني وإنساني فلنعمل على حمايتها وتقديرها ونكون دائماً كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً».