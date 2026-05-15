السبت 16 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جواهر القاسمي: حماية الأسرة واجب وطني وإنساني

جواهر القاسمي: حماية الأسرة واجب وطني وإنساني
16 مايو 2026 01:07

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد نهجها الثابت في حماية سيادتها ودعم استقرار المنطقة
خبراء روس وأوكرانيون لـ«الاتحاد»: الإمارات شريك سلام حقيقي
عام الأسرة
تابع التغطية كاملة

قالت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، إن الأسرة هي الدرع الأول والجدار المنيع، الذي نحتمي به ولا ملاذ أصدق من دفء البيت، ولا أحب وأخلص من مشاعر من ضحى من أجلنا من دون مقابل مشروط، ولا توجد قوة تعوّض مكانها ولا بديل يغني عن حنانها ورعايتها. 
وأضافت سموها، بمناسبة اليوم الدولي للأسر، الذي يصادف 15 من مايو من كل عام: «تذكروا من حمل عنكم الأعباء وكان معكم في الشدة والرخاء، فكونوا لبعضكم عزاً وسنداً، فالمحافظة على الأسرة واجب وطني وإنساني فلنعمل على حمايتها وتقديرها ونكون دائماً كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً».

جواهر القاسمي
الإمارات
الشارقة
مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع
اليوم الدولي للأسر
اليوم الدولي للأسرة
اليوم العالمي للأسرة
يوم الأسرة العالمي
يوم الأسرة الدولي
آخر الأخبار
الإمارات تؤكد نهجها الثابت في حماية سيادتها ودعم استقرار المنطقة
علوم الدار
الإمارات تؤكد نهجها الثابت في حماية سيادتها ودعم استقرار المنطقة
16 مايو 2026
سفن وقوارب صيد في مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
مسؤول سابق بـ«البنتاجون» لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران في «هرمز» انتهاكات صارخة للقوانين الدولية
16 مايو 2026
مقاتلة «إف 35» تنطلق من حاملة طائرات أميركية في بحر العرب - أرشيفية
الأخبار العالمية
القيادة المركزية الأميركية: إيران لا تزال التهديد الأعقد بالمنطقة
16 مايو 2026
تصاعد الدخان إثر غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية فرصة حاسمة لوقف الحرب
16 مايو 2026
طفل سوداني نازح في مخيم «دالي» في طويلة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين» لـ«الاتحاد»: تداعيات مأساوية لاستهداف قوافل الإغاثة في السودان
16 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©