السبت 16 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«المسار الصحي السريع» لحاملي «إسعاد» خلال الحج

16 مايو 2026 01:05

دبي (الاتحاد)

أطلق مركز بطاقة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي، وبالشراكة مع مجموعة مستشفيات السعودي الألماني الصحية، مبادرة «المسار الصحي السريع» لحاملي بطاقة إسعاد خلال موسم الحج، بما يُسهم في تعزيز راحتهم وسلامتهم الصحية أثناء تأدية مناسك الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة. 
وتهدف المبادرة إلى تسهيل حصول حاملي بطاقة إسعاد على الخدمات الصحية بسرعة وكفاءة عالية عبر شبكة مستشفيات السعودي الألماني الصحية، من خلال تخصيص مسارات سريعة في الاستقبال والطوارئ والعيادات المشاركة، إلى جانب تسريع إجراءات المواعيد والفحوص الطبية، ومتابعة الحالات المزمنة، مع تقديم حسم بنسبة 30% على خدمات المختبر والأشعة والصيدلية، في فروع مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والأماكن المقدسة، فضلاً عن توفير فريق دعم وخدمة عملاء موحّد يعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج وتلبية احتياجاتهم الصحية. 
وأكد العقيد الدكتور صلاح المرزوقي، مدير مركز بطاقة إسعاد، أن المبادرة تأتي تجسيداً لرؤية القيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز جودة الحياة وتقديم خدمات استباقية ومتكاملة لحاملي بطاقة إسعاد.
وأضاف: «نفخر بهذه الشراكة مع مجموعة مستشفيات السعودي الألماني الصحية، التي تُعد من المؤسسات الطبية الرائدة في المنطقة، ونعمل من خلالها على توفير تجربة صحية متكاملة وآمنة لحاملي بطاقة إسعاد خلال رحلتهم الإيمانية».
وأكد الدكتور أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة السعودي الألماني الإمارات، أن المجموعة تحرص على تسخير إمكاناتها الطبية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية والتزامها بتقديم خدمات صحية عالمية المستوى وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. 
وأوضح أن مبادرة «المسار الصحي السريع» تمثل نموذجاً متميزاً للتعاون المؤسسي الهادف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج، عبر توفير منظومة صحية متكاملة تضمن سرعة الوصول إلى الرعاية الطبية وتقليل أوقات الانتظار وتقديم الدعم اللازم للحالات الطارئة والمزمنة على حد سواء. 

