«صحة المسافرين».. إرشادات صحية ووقائية لحجاج بيت الله الحرام

هدى الطنيجي (أبوظبي)



دعت عيادة صحة المسافرين في مدينة الشيخ شخبوط الطبية حجاج بيت الله الحرام إلى الاطلاع على الدليل الشامل للوقاية من الأمراض المعدية، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي الصحي وضمان رحلة حج آمنة وصحية.

ويشمل الدليل أهم الإرشادات الوقائية مثل الحصول على التطعيمات اللازمة قبل السفر، والالتزام بالنظافة الشخصية، وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، إضافة إلى تجنب الإجهاد الحراري والحفاظ على الترطيب المستمر.

وأكدت العيادة أهمية مراجعة الحالة الصحية للحجاج، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، قبل أداء المناسك، مع ضرورة حمل الأدوية الأساسية واتباع التعليمات الصحية الصادرة من الجهات المختصة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كما يشدد الدليل على أهمية التوعية بأعراض الأمراض المعدية وطرق الحد من انتقالها خلال التجمعات الكبيرة، بما يسهم في حماية الحجاج وسلامة المجتمع.

وقال الدكتور زاهر بابكر، استشاري الأمراض المعدية، ورئيس قسم الأمراض الاستوائية والمعدية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: تدعو مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى ‏المنشآت الطبية التابعة لمجموعة ‏«‎بيورهيلث»، الحجاج هذا العام إلى الاستعداد المسبق لكل متطلبات الوقاية من الأمراض المعدية. حيث يعتبر الحج من أهم الشعائر الدينية التي تستقطب سنويًا الملايين من الحجاج من مختلف أنحاء العالم، ونظراً للكثافة السكانية العالية والظروف المناخية، فإن التحضير الجيد المسبق يساعد على الحفاظ على الصحة والوقاية من خطر الإصابة بالعدوى.

وذكر أنه يمكن للحاج الإماراتي استشارة الطبيب قبل السفر والحصول على الإرشادات الطبية اللازمة لمساعدتهم على البقاء بصحة جيدة لضمان تجربة إيمانية آمنة، حيث تقدّم عيادة صحة المسافرين في مدينة الشيخ شخبوط الطبية كافة الخدمات الصحية اللازمة للمسائل الصحية المتعلقة بالسفر وذلك من خلال كادر طبي متعدّد التخصّصات يضم أطباء الأمراض المعدية وممرضي طب السفر والصيادلة وموظفي المختبر.

وأضاف: «أنصح الحجاج الإماراتيين على زيارة عيادة صحة المسافرين أو مقدم الرعاية الصحية للتخطيط المسبق لتلقي التطعيمات المطلوبة والموصي بها، والتأكد من اللياقة البدنية للمشي لمسافات طويلة والتعرض للحرارة، وتقديم المشورة لهم لحمل كمية كافية من الأدوية الموصوفة بالإضافة إلى كمية إضافية تحسباً لأي تأخير محتمل. وتذكيرهم بضرورة حمل الوثائق الطبيّة المهمة للحالات المرضية المزمنة في حالة التعرض لأي طارئ صحي. والالتزام بأخذ اللقاحات اللازمة في الوقت المحدد قبل السفر».

ونصح بابكر الحجاج تجنب مشاركة أدوات وشفرات الحلاقة لتفادي العدوى المنقولة بالدم والمحافظة على تروية الجسم بشرب السوائل لتفادي الجفاف، واستخدام المظلات لتجنب التعرض لضربة الشمس، إلى جانب المحافظة على نظافة اليدين وارتداء أحذية مريحة واستخدام واقي الشمس لحماية البشرة من الحروق.

ونوه: «في حالة ظهور أعراض مثل الحمى أو السعال أو الإسهال أو ضيق التنفس، فيوصى بطلب الرعاية الصحية فوراً وعند العودة يفضل التواصل بعيادة المسافرين أو قسم الطوارئ للإبلاغ في حالة استمرار الأعراض».

وأكد الدكتور بابكر أن عيادة صحة المسافرين في مدينة الشيخ شخبوط الطبية تتميز بتوفير مسارات إحالة ذات أولوية إلى كافة خدمات الرعاية التخصصية في المدينة الطبية لتقييم وعلاج الحالات المرضية المرتبطة بعدوى السفر.