السبت 16 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سفير الإمارات يلتقي وزير الدفاع والمسؤول عن التجارة الخارجية البلجيكي

محمد السهلاوي مصافحاً ثيو فرانكن خلال اللقاء (وام)
16 مايو 2026 01:05

بروكسل (وام)

التقى محمد إسماعيل السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي، معالي ثيو فرانكن وزير الدفاع والمسؤول عن التجارة الخارجية في مملكة بلجيكا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إلى جانب بحث التطورات في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وجدّد معالي الوزير تأكيد تضامن مملكة بلجيكا مع دولة الإمارات وشعبها إزاء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، مشدداً على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، كما أكد على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.
من جانبه، ثمن محمد إسماعيل السهلاوي مواقف مملكة بلجيكا في تضامنها مع دولة الإمارات إزاء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت الدولة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، بما فيها تجدد الاعتداءات الآثمة التي استهدفت الدولة ومنشآتها المدنية في 4 مايو.
وأكد على نهج دولة الإمارات الراسخ في حماية مواطنيها وجميع المقيمين على أرضها وزوّارها، لافتاً إلى مواصلة الدولة العمل بشكل وثيق مع شركائها الدوليين بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

