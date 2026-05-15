علوم الدار

«جي 42» وحكومة الهند تُرسيان الإطار التجاري لمشروع الحاسوب الفائق «كوندور جالاكسي الهند»

منصور المنصوري وفيكرام ميسري يتبادلان المذكرة (وام)
16 مايو 2026 01:05

أبوظبي (وام)

أرست «جي 42»، مجموعة التكنولوجيا العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وحكومة الهند، الإطار العام والشروط التجارية الخاصة بتنفيذ مشروع «كوندور جالاكسي الهند»، وهو مجمّع حوسبة فائق للذكاء الاصطناعي بقدرة 8 إكسافلوب، يضم 64 نظاماً من «سيريبراس CS-3».
وتبادل الاتفاقية معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، الرئيس التنفيذي لشركة G42، وفيكرام ميسري، وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، إلى الإمارات أمس في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعميق الشراكة الاستراتيجية والتكنولوجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.
وبهذه المناسبة، قال معالي منصور المنصوري إن الهند تُعدّ واحداً من أبرز الاقتصادات الابتكارية في العالم، ويجسّد تنفيذ نسخة من شبكة الذكاء التابعة لـ «جي 42» بهذا الحجم، وفي سوق بهذه الأهمية، التطبيق العملي للتحول القائم على الذكاء الاصطناعي، فنحن نعمل على توفير بنية تحتية تحوّل الطاقة والقدرات الحوسبية إلى ذكاء خاضع لأطر الحوكمة السيادية على نطاق وطني. وستتولى «جي 42» بالشراكة مع المركز الهندي لتطوير الحوسبة المتقدمة (C-DAC) مسؤولية تركيب النظام وتنفيذه وتشغيله وصيانته، وسيكون الحاسوب الفائق «كوندور جالاكسي الهند» واحداً من أكبر مجمّعات الحوسبة للذكاء الاصطناعي في الهند.
وسيشكّل المجمّع أساساً لمرحلة جديدة من البحث والتطوير المشترك في قطاعات تشمل الصحة وعلم الجينوم والطاقة والتحليلات الجيومكانية، بما يمكّن الباحثين والمؤسسات من كلا البلدين، إلى جانب المبتكرين الناشئين في الهند، من تطوير العلوم المتقدمة، ومعالجة بعض أبرز التحديات المؤثرة في عصرنا.
وسيعمل الحاسوب الفائق «كوندور جالاكسي الهند» للذكاء الاصطناعي بأنظمة «سيريبراس CS-3»، المبنية على تقنية «المحرك واسع النطاق للرقاقة» «Wafer Scale Engine» الخاصة بالشركة.
كانت «سيريبراس» قد أنجزت مؤخراً واحدة من أبرز عمليات الطرح العام الأولي في قطاع الذكاء الاصطناعي، من خلال إدراج أسهمها في سوق ناسداك تحت الرمز CBRS.

