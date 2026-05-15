السبت 16 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الإمارات وكازاخستان تعقدان أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية المشتركة

أعضاء وفد الإمارات خلال الاجتماع (وام)
16 مايو 2026 01:05

أستانا (وام)

عقدت دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية المشتركة في العاصمة الكازاخستانية أستانا، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجال القنصلي وتطوير آليات تقديم الخدمات القنصلية لمواطني البلدين الصديقين، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية ومتانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات وكازاخستان.
ترأس الجانب الإماراتي في الاجتماع راشد نظر رحمة، مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب الكازاخستاني عظمات أوبكوف، مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة خارجية جمهورية كازاخستان.
وأعرب راشد نظر رحمة عن تطلّعه في أن تُسهم مخرجات الاجتماع ونتائجه في تحقيق مستويات متقدّمة من التكامل والتنسيق القنصلي بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، والارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة لمواطني البلدين.
من جانبه، أشاد عظمات أوبكوف بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين.

