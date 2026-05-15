السبت 16 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سعود بن صقر يبحث تعزيز التعاون مع القنصل العام الفرنسي

سعود بن صقر مستقبلاً جان باري (وام)
16 مايو 2026 01:08

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، جان كريستوف باري، القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدِم للسلام على سموه. 
ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل العام، وبحث معه سُبل تعزيز علاقات التعاون مع فرنسا في شتى المجالات، وتبادلا الأحاديث حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. 
من جانبه، عبر جان كريستوف باري عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السموّ حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات بين دولة الإمارات وبلاده، والنهضة الحضارية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة على مختلف الصعُد.

