علوم الدار

مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تنظّم «ملتقى روّاد التميز»

البرنامج استُهل بجولة تعريفية في مجمع زايد التعليمي - البرشاء (من المصدر)
17 مايو 2026 02:46

دبي (الاتحاد)


نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، مبادرة «ملتقى روّاد التميز»، بمشاركة 23 من الفائزين بجوائز التميز التربوي والمنسِّقين التربويين من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن برنامج تفاعلي سبق الحفل الختامي للجائزة؛ بهدف تعزيز تبادل الخبرات بين المتميزين، وإبراز أثر الجوائز التربوية في تطوير الممارسات التعليمية، وبناء شبكة خليجية داعمة للتميز.

وجاء الملتقى في إطار جهود المؤسسة لتوسيع أثر جوائزها التربوية بما يتجاوز التكريم، عبر إتاحة مساحة مهنية تجمع الفائزين والمنسقين التربويين لتبادل التجارب الملهمة، ومناقشة الاتجاهات الحديثة في التعليم، والاطّلاع على نماذج تعليمية رائدة وممارسات مبتكرة يمكن الاستفادة منها في تطوير البيئات المدرسية.
واستُهل البرنامج بجولة تعريفية في مجمع زايد التعليمي - البرشاء للحلقة الثانية والثالثة، اطّلع خلالها المشاركون على مرافق المجمع وتجربته التعليمية، كما حضر المعلمون نماذج صفية حيّة، فيما شارك الطلبة في ورش عمل تطبيقية عكست ممارسات تعليمية مبتكرة وبيئات تعلم حديثة.
واختُتم «ملتقى رواد التميز» بحلقة نقاشية تفاعلية، عبّر خلالها الفائزون عن تجاربهم بعد نيل الجوائز، واستعرضوا أثر هذا التقدير في مسيرتهم المهنية والشخصية، كما ناقش المشاركون رؤاهم حول مستقبل التعليم، وأبرز الفرص التي يمكن البناء عليها لتعزيز ثقافة التميز والابتكار التربوي في دول مجلس التعاون الخليجي.

مساحات فاعلة 
قال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «يمثّل ملتقى روّاد التميز امتداداً لرسالة المؤسسة في دعم التميز التربوي، وبناء مساحات فاعلة لتبادل الخبرات بين أصحاب التجارب المتميزة في دول الخليج. فالجوائز لا تقتصر على الاحتفاء بالإنجاز، بل تفتح المجال أمام نقل المعرفة، وتعزيز الحوار المهني، وتوسيع أثر الممارسات الناجحة، بما يخدم تطور التعليم وجودة مخرجاته».

