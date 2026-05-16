السبت 16 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا

16 مايو 2026 21:22

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، معالي ريتشارد مارليز، نائب رئيس الوزراء، وزير دفاع أستراليا.

وبحث سموه ووزير الدفاع الأسترالي، خلال اللقاء، مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وفرص تنميتهما، خاصة في الشؤون الدفاعية.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى أمن الملاحة العالمية.

حضر اللقاء، عددٌ من معالي الوزراء والمسؤولين.

المصدر: وام
