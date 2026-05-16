الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تناقش «الأسرة والسلامة.. مسؤولية مجتمعية مشتركة»

جانب من الجلسة الحوارية (من المصدر)
17 مايو 2026 02:46

أبوظبي (الاتحاد) 

نظّمت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسة حوارية بعنوان «الأسرة والسلامة .. مسؤولية مجتمعية مشتركة»، والتي أقيمت في مجلس مزيد بمدينة العين بمشاركة أفراد المجتمع وأعضاء برنامج «كلنا شرطة»، وذلك تزامناً مع مبادرات عام الأسرة 2026.  وتناول العقيد أحمد عبدالله الشريفي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية لشؤون المرور- العين، أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز السلوك الإيجابي، مستعرضاً أبرز السلوكيات المرورية الخاطئة مثل السرعة الزائدة، والانشغال بغير الطريق، والانحراف المفاجئ، وعدم ربط حزام الأمان، وعدم التوقف لعبور المشاة، وعدم ترك مسافة أمان كافية، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وما يترتب عليها من مخاطر جسيمة على السائقين وأفراد المجتمع.
‏وأوضح أن الإدارة تواصل جهودها الوقائية والتوعوية الإرشادية، والبرامج المجتمعية الموجّهة لمختلف الفئات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المروري وتعزيز أمن الطرق.

أخبار ذات صلة
«مياه وكهرباء الإمارات» ترسم ملامح مستقبل يعتمد على الطاقة الشمسية
«الإمارات الصحية» تطلق النسخة الثانية من مبادرة «أمانة»
أبوظبي
عام الأسرة
كلنا شرطة
الأسرة
شرطة أبوظبي
مجالس أبوظبي
الشرطة المجتمعية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا
16 مايو 2026
قافلة مساعدات إماراتية تستعد لدخول قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل تخفيف معاناة سكان غزة
اليوم 02:48
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: أُفضِّل أن يكون الحل مع إيران غير عنيف
اليوم 02:48
نازحة سودانية تُعدّ الطعام في مأوى بمخيم شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش السوداني يحتجز 160 شاحنة إغاثية لـ«الأغذية العالمي»
اليوم 02:48
جندي تابع للأمم المتحدة في النيجر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: نصف مليون نازح في النيجر
اليوم 02:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©