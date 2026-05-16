شرطة أبوظبي تناقش «الأسرة والسلامة.. مسؤولية مجتمعية مشتركة»

أبوظبي (الاتحاد)



نظّمت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسة حوارية بعنوان «الأسرة والسلامة .. مسؤولية مجتمعية مشتركة»، والتي أقيمت في مجلس مزيد بمدينة العين بمشاركة أفراد المجتمع وأعضاء برنامج «كلنا شرطة»، وذلك تزامناً مع مبادرات عام الأسرة 2026. وتناول العقيد أحمد عبدالله الشريفي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية لشؤون المرور- العين، أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز السلوك الإيجابي، مستعرضاً أبرز السلوكيات المرورية الخاطئة مثل السرعة الزائدة، والانشغال بغير الطريق، والانحراف المفاجئ، وعدم ربط حزام الأمان، وعدم التوقف لعبور المشاة، وعدم ترك مسافة أمان كافية، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وما يترتب عليها من مخاطر جسيمة على السائقين وأفراد المجتمع.

‏وأوضح أن الإدارة تواصل جهودها الوقائية والتوعوية الإرشادية، والبرامج المجتمعية الموجّهة لمختلف الفئات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المروري وتعزيز أمن الطرق.