جمعة النعيمي (أبوظبي)



أكدت شيخة الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، خلال المجلس التوعوي بعنوان «بيئة أسرية متماسكة» في مجلس الشهامة بأبوظبي، والمنظّم من قِبل وزارة الداخلية، ممثلةً بمكتب ثقافة احترام القانون، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، أهمية تحقيق التوازن بين المحافظة على القيم المجتمعية الأصيلة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، لافتة إلى أن الأسرة تؤدي دوراً محورياً في تنشئة جيل واعٍ ومتماسك، قادر على التعامل مع المتغيرات المعاصرة بثقة ومسؤولية، مع الحفاظ على هويته الوطنية وقيمه الأصيلة، وذلك انسجاماً مع «عام الأسرة»، وترسيخاً لقيم التماسك الأُسري والتلاحم المجتمعي باعتبارهما من أهم ركائز استقرار المجتمع وتنميته. وناقش المجلس أهمية تعزيز دور الأسرة في مواجهة التحديات الاجتماعية والتقنية المتسارعة، إلى جانب ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الأصيلة لدى الأبناء، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة، بما يواكب المتغيرات الحديثة، ويحافظ في الوقت ذاته على الثوابت المجتمعية.



التحديات الرقمية

وقالت شيخة الكعبي: التحديات الرقمية والانفتاح التقني يتطلبان مزيداً من التقارب الأسري والاحتواء الفكري والتربوي للأبناء، بما يعزّز لديهم الوعي والمسؤولية، ويسهم في حمايتهم من التأثيرات السلبية للمحتوى غير الهادف، مؤكدةً أن بناء الأسرة الواعية ينعكس إيجاباً على أمن المجتمع واستقراره. كما شدّدت الكعبي على ضرورة تعزيز الحوار داخل الأسرة، واحتواء الأبناء، ومواكبتهم فكرياً وسلوكياً، بما يسهم في بناء مجتمع متلاحم.