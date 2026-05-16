الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هزاع بن زايد يتوج العين بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين

هزاع بن زايد يتوج العين بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين
17 مايو 2026 00:40

توج سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، نادي العين بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم لموسم 2025-2026، عقب فوزه على ضيفه دبا بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما السبت على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الختامية من المسابقة.
وكان العين قد حسم اللقب رسمياً قبل جولتين من نهاية البطولة، لينهي الموسم متوجاً بالدرع الذهبي من دون أي خسارة.
وجرى تتويج العين بحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
 وسجل أهداف العين كل من سفيان رحيمي في الدقيقة 15، ولابا كودجو في الدقيقة 21، قبل أن يضيف أريك جورجينس الهدف الثالث في الدقيقة 79، ويحيى بن خالق الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع (90+2).
ورفع العين رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد دبا عند 20 نقطة في المركز الأخير، ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى برفقة البطائح صاحب الـ21 نقطة الذي كان قد تعادل بدوره مع شباب الأهلي 1-1.

أخبار ذات صلة
الظفرة يستمر بالمحترفين بهدف «كريم»
البطائح يودع «دوري أدنوك» بالتعادل مع شباب الأهلي
المصدر: وام
هزاع بن زايد
دوري أدنوك للمحترفين
نادي العين
تتويج
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا
اليوم 21:22
هزاع بن زايد يتوج العين بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين
علوم الدار
هزاع بن زايد يتوج العين بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين
17 مايو 2026
بوني هنري، مسؤولة الصحة في إقليم كولومبيا ⁠البريطانية
الأخبار العالمية
إصابة مسافر آخر من ركاب السفينة السياحية بفيروس هانتا
اليوم 23:49
«نوتابل سبيش» يعود من «لوكينج ستيكس» بفوز مثير
الرياضة
«نوتابل سبيش» يعود من «لوكينج ستيكس» بفوز مثير
اليوم 23:30
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الأخبار العالمية
رئيس البرلمان العربي يشيد بنجاح الوساطة الإماراتية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
اليوم 23:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©