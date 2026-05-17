"الفلك الدولي" ينشر أول صورة لهلال شهر "ذو الحجة" من سماء أبوظبي

نشر مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، أول صورة لهلال شهر "ذو الحجة".. 1447هـ كما تم تصويره نهاراً من أبوظبي.



وأوضح مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، أن وقت التصوير الأحد 17 مايو 2026م الساعة 09:20 بتوقيت الإمارات.

وأشار إلى أن بعد القمر عن الشمس 7.8 درجة، وعمر القمر 9 ساعات.

ودعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المختصين والخبراء و"الشوّيفه" وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى "تحري هلال شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، وذلك بعد مغيب شمس اليوم الأحد 29 ذي القعدة، الموافق 17 مايو 2026م".