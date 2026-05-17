تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس في الدولة خلال اليوم الأحد.

ودعا الوطني للأرصاد، إلى توخي الحيطة والحذر بسبب الغبار، وأشار إلى هبوب رياح شمالية غربية نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام، وذلك من الساعة 10:00 اليوم الأحد وحتى الساعة 10:00 من يوم الثلاثاء 19/ 05/ 2026.

