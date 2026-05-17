«آيسنار 2026» يستعد لتنظيم النسخة الأكبر في تاريخه

أبوظبي (الاتحاد)



يستعدّ المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026»، في دورته التاسعة، لتنظيم أضخم وأشمل نسخة في تاريخه، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

وتنظّم مجموعة أدنيك، إحدى شركات «مُدن»، المعرض بالتعاون مع وزارة الداخلية وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، حيث يجمع الحدث نخبة من الجهات والمؤسسات الرائدة في ثمانية قطاعات رئيسية تغطّي مجالات الأمن الوطني والمرونة. ومع مشاركة 253 شركة محلية ودولية، يشكّل المعرض منصة عالمية للتعاون والابتكار واستعراض أحدث الحلول والتقنيات لمواجهة أبرز التحديات الأمنيدة على مستوى العالم.

ويأتي النجاح المرتقب لـ«آيسنار 2026» بدعم فاعل من مجموعة من الشركاء والرعاة الاستراتيجيين الذين يسهمون بخبراتهم وإمكاناتهم في تعزيز أثر الحدث وترسيخ مكانته الدولية.

وتؤدي أكاديمية ربدان، بصفتها الشريك الأكاديمي للمعرض، دوراً محورياً في دعم التعليم والتأهيل في مجالات السلامة والأمن والمرونة. كما أسهمت الأكاديمية في تنظيم قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام، بالشراكة مع وزارة الداخلية، وبالتعاون مع مجموعة «أدنيك».

وتتضمن القمة برنامجاً متنوعاً يشمل كلمات رئيسية يلقيها مسؤولون وخبراء دوليون، وجلسات نقاش استراتيجية، وموائد مستديرة مغلقة، وعروضاً بحثية، وورش عمل تفاعلية، بما يوفر منصة متكاملة للحوار وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.

كما ينضم مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن» بصفته شريكاً للتمكين الاستراتيجي لـ«آيسنار 2026»، تأكيداً على التزامه بدعم القدرات الدفاعية والأمنية لدولة الإمارات. ويعكس هذا التعاون الدور الحيوي الذي يضطلع به المجلس في دفع عجلة الابتكار التكنولوجي، وتعزيز أولويات الأمن الوطني، ودعم توطين التقنيات الدفاعية الحيوية.



الأمن السيبراني

ويشارك مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بصفته شريك الأمن السيبراني، حيث يسهم في معالجة القضايا الجوهرية المرتبطة بالتحديات السيبرانية المتسارعة، وتعزيز المرونة الرقمية. كما يقدّم المجلس خبراته ضمن «منصة الأمن السيبراني» في «آيسنار 2026»، التي تستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات التي ترسم ملامح مستقبل الأمن الرقمي، إلى جانب أبرز الحلول الرامية إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية لدى الجهات الحكومية والقطاعات الحيوية.



مركز عالمي

في إطار دعم مكانة الحدث مركزاً عالمياً للفعاليات المتخصصة، يشارك مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بصفته شريك الترويج لإمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

كما تضم قائمة رعاة «آيسنار 2026» مجموعة Secure Life Group بصفتها الراعي الذهبي، وشركة Aligned Edges بصفتها الراعي الفضي، حيث تسهم الشركتان بخبراتهما وحلولهما المبتكرة في دعم أهداف المعرض.



«أدنيك» تستكمل استعداداتها لتنظيم «آيسنار 2026»

تستكمل مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، استعداداتها النهائية لتنظيم الدورة التاسعة والأكبر في تاريخ المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026».

وتتعاون مختلف قطاعات الأعمال التابعة لمجموعة «أدنيك» لضمان تنظيم الحدث وفق أعلى المعايير الدولية. ويوفر مركز أدنيك أبوظبي بنية تحتية متكاملة مكّنت المعرض من التوسع إلى 28 ألف متر مربع، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالدورة السابقة، مع مشاركة 253 عارضاً، بنمو بلغ 19%. وتعمل فرق العمليات وإدارة الفعاليات في المركز على تقديم تجربة عالمية المستوى للعارضين والزوّار، بما يعزّز مكانة مركز أدنيك أبوظبي وجهةً رائدة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

وتؤدي شركة «كابيتال 360 لتجارب الفعاليات»، الذراع المتخصصة في تجارب الفعاليات التابعة لمجموعة «أدنيك»، دوراً محورياً في ظهور تنظيم «آيسنار 2026» بالشكل اللائق وفق المعايير، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل تصميم وتنفيذ الأجنحة المخصصة للعارضين، وحلول التعليق الفني المتقدمة، وأعمال الهوية البصرية والتجهيزات الداخلية في مختلف مرافق الحدث. وتوفر الشركة تصاميم مبتكرة وتجارب استثنائية لكبرى الجهات العارضة، بما يسهم في تحقيق أهداف مشاركتها وتعزيز حضورها خلال المعرض.

كما تتولى شركة «كابيتال للضيافة بلس»، المزوّد الرسمي لخدمات الضيافة في مركز أدنيك أبوظبي، تقديم تجربة طهو راقية طوال فترة الحدث. وسيستمتع الزوّار بتشكيلة متنوعة من خيارات المأكولات والعصائر، بما في ذلك عربات الطعام الداخلية والخارجية، إلى جانب الأطباق العالمية التي يقدمها مطعم «سيفنتي سيكس»، بما يضفي أجواءً مميزة تعزز فرص التواصل وبناء العلاقات المهنية بين المشاركين.

من جانبها، توفر شركة «السياحة 360»، الذراع السياحية لمجموعة «أدنيك»، باقة متكاملة من الخدمات للمشاركين الدوليين، تشمل إصدار التأشيرات، وحجوزات الفنادق، وخدمات النقل، وتنظيم الجولات السياحية في أبوظبي، بما يضمن تجربة ثرية ومتكاملة للوفود والزوار.



«بريسايت» تستعرض إمكانات تطوير الممارسات الأمنية

تنضم شركة بريسايت «Presight» إلى «آيسنار 2026» بصفتها إحدى أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تستعرض الإمكانات التحويلية لهذه التقنية في تطوير الممارسات الأمنية وتعزيز استراتيجيات المرونة. وتقدم الشركة حلولاً تقنية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمهام الحيوية، بما يمكّن الجهات الحكومية والمؤسسات من تعزيز السلامة العامة، وتسريع الاستجابة للطوارئ، ودعم القدرة الوطنية على مواجهة التحديات الأمنية من خلال دمج تحليلات البيانات الضخمة والذكاء اللحظي، واتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

كما تشارك «بي دبليو سي» PwC بصفتها الشريك المعرفي للمعرض، حيث تُقدم رؤى استراتيجية تساعد في فهم التعقيدات المتزايدة في المشهد الأمني العالمي. ويشارك خبراء الشركة في عدد من الجلسات والحوارات، بما في ذلك «قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام»، للإسهام في مناقشة أبرز التحديات وصياغة رؤى عملية تدعم القطاع.