إدانات عربية واسعة لاستهداف محيط محطة براكة

أبوظبي (الاتحاد)



أعربت العديد من الدول العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له الإمارات بطائرة مسيرة وأسفر عن اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية، معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداء. وشددت وزارة الخارجية السعودية في بيان على رفض المملكة القاطع لهذه الاعتداءات السافرة، التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتضامنها مع الإمارات ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات تحافظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

وأدانت قطر أمس بشدة الاعتداء على الإمارات، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي، وتهديداً خطراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن الاعتداءات الغاشمة على دول المنطقة تجاوزت كافة الخطوط الحمراء من خلال استهداف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، أن هذا العمل الإرهابي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817).

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن الاستهداف يشكل خرقاً صريحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي، مشددة على أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية.

واعتبر الأردن الهجوم انتهاك سافر لسيادة الإمارات، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن استنكارها للاستهداف، مؤكدة أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات، وقواعد القانون الدولي.

وأكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاعتداءات الغادرة على محطة براكة تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة.

بدوره، أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي في بيان، أمس، أن الاستهداف يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشدداً على أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً مرفوضاً لسيادة الإمارات.

كما أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية الاعتداء، مؤكداً أنه يمثل تصعيداً بالغ الخطورة على أمن كل المنطقة.

معدل طبيعي

في غضون ذلك، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أن الإمارات أبلغتها بأن مستويات الإشعاع في محطة براكة ​للطاقة النووية لا تزال ‌ضمن المعدل الطبيعي، ولم يتم الإبلاغ عن ‌أي ‌إصابات.

وأضافت الوكالة: «نتابع ‌الوضع عن ‌كثب ⁠وعلى اتصال مستمر مع الإمارات ومستعدون لتقديم ⁠المساعدة ‌إذا لزم الأمر».