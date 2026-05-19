الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عمران الخوري: منظومة التأمين الصحي الموحد تبني مجتمعاً صحياً مستداماً

19 مايو 2026 21:35

أبوظبي (الاتحاد)
قال عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة ريسبونس القابضة، عضو مجلس إدارة برجيل القابضة، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة، تأتي في إطار حرص قيادتنا الرشيدة على توفير حياة صحية متكاملة للمواطنين، وتعكس رؤية القيادة في جعل صحة الإنسان أولوية وطنية، باعتبارها الأساس في بناء مجتمع قوي ومستقر.

وأضاف الخوري: «تعكس التوجيهات اهتمام الدولة بتوفير تغطية صحية شاملة من خلال أنظمة التأمين الصحي، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويضمن حصولهم على العلاج من دون صعوبات. كما يدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي، مما يسهل الإجراءات الطبية، ويجعل الخدمات أكثر سرعة وكفاءة».

وأكد أن التوجيهات السامية تجسد رؤية القيادة في بناء مجتمع صحي ومستدام، يتمتع فيه المواطن بحياة كريمة وجودة عالية في الخدمات الصحية، بما يعزز رفاهية المجتمع واستقراره، حيث تسعى القيادة في دولة الإمارات دائماً إلى تحقيق مصلحة المواطنين في مختلف المجالات، ويأتي القطاع الصحي في مقدمة هذه الأولويات، باعتباره أساس رفاه المجتمع واستقراره.

وتعمل القيادة على تطوير المنظومة الصحية بشكل مستمر من خلال إنشاء وتحديث المستشفيات والمراكز الطبية، وتزويدها بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية، بما يضمن تقديم خدمات متقدمة وسريعة. كما تولي اهتماماً كبيراً بالصحة الوقائية عبر برامج التوعية والفحوص الدورية والكشف المبكر عن الأمراض، بهدف حماية المجتمع، وتعزيز جودة الحياة.

وأضاف: «تسعى الدولة إلى تعزيز أنظمة التأمين الصحي، وتوسيع مظلته ليشمل جميع المواطنين، مما يخفف الأعباء المالية، ويضمن العدالة في الحصول على العلاج، لذلك تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً في جعل المواطن محور الاهتمام الأول في جميع السياسات والخطط التنموية، حيث تعمل القيادة الرشيدة على توفير أفضل مستويات المعيشة والرفاهية للمواطنين في مختلف المجالات، بما فيها الصحة، ويظهر هذا الاهتمام من خلال تطوير منظومة صحية متكاملة تضمن حصول المواطنين على رعاية طبية عالية الجودة، إضافة إلى دعم أنظمة التأمين الصحي، وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية والوقائية، بما يضمن سهولة الوصول إلى العلاج من دون عوائق. كما يتم الاستثمار في بناء المستشفيات والمراكز الطبية الحديثة وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية».

